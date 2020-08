Getränkeland investierte 120 000 Euro in Kröpelin

Kröpelin

„Der Standort Kröpelin ist und bleibt für uns von großer Bedeutung“, erklärt der Geschäftsführer des 1991 in Goldberg gegründeten Familienunternehmens Getränkeland, Axel Heidebrecht, auf seiner Einladung zur Eröffnung des umgebauten Getränkeland-Fachmarktes in Kröpelins Rostocker Straße. „Deshalb freuen wir uns darauf, jetzt noch mehr Service bieten zu können“, ergänzte der Sohn des Bremer Kaufmanns und Firmengründers Rüdiger Heidebrecht.

Moderne Regale und Kassen, LED und Pantry-Küche

Für rund 80 000 Euro wurden hier, in der von Astrid Tonn geleiteten Filiale, moderne Regale installiert, die Schilder und die Außenwerbung erneuert, das Kassensystem überholt, überall LED zur Beleuchtung eingebaut und für die insgesamt drei Mitarbeiterinnen und die zwei Azubis aus Kröpelin eine Pantryküche errichtet. Auch im zweiten Kröpeliner Getränkeland-Markt, der 1997 der erste in der Stadt war, gab es Umbauten für rund 40 000 Euro. Früher sei das die alte Kartoffelhalle an der Tanke gewesen – „und aus Tradition haben wir diesen Standort weiter genutzt: Dort kauft mehr die Landwirtschaft ein.“

Die Rahmenbedingungen sollen stimmen

„Wir hätten hier nicht investiert, wenn die Rahmenbedingungen nicht so gut gewesen wären“, bringt es der Bezirksverkaufsleiter Alf Vogel in Kröpelin auf den Punkt. Der 58-jährige Rostocker führt gerade den Bürgermeister der Stadt durch die breiten Gänge der mehr als 600 Quadratmeter großen Getränkeland-Filiale in der Rostocker Straße. Der Rathauschef – selbst erklärter langjähriger Getränkeland-Kunde – freut sich über die neue Ausstattung und konstatiert, dass die umfangreiche, erweiterte Angebotspalette natürlich eine Bereicherung für die Kröpeliner und ihre Gäste darstelle: „Mit dieser Ausstattung hatten wir in der Stadt ja auch nichts Vergleichbares.“ Alf Vogel dankt der Stadt und all jenen, die Getränkeland hier akzeptieren: „Ich glaube, das ist hier für alle Seiten eine Win-win-Situation.“

Getränkeland-Bezirksverkaufsleiter Alf Vogel: „Das ist in Kröpelin für alle Seiten eine Win-win-Situation.“ Quelle: Thomas Hoppe

Er hatte dem Bürgermeister auch gerade den „Jugendbereich“ gezeigt, wo die gemeinsame Idee der Chefs von Getränkeland und der Satower Mosterei neben der bundesweit bekannten Bionade im Regal steht: die „Ostseespritz“-Schorlen. „Es gibt wenige Sachen, die wir nicht in diesem Markt haben“, erklärt der Verkaufsleiter und blickt auf die nach dem hier wiederbelebten Warenleitsystem geordneten Produkte: eine Masse von alkoholfreien Getränken in Tetrapaks, Einweg- und zunehmend Glasflaschen, 340 Sorten Bier, eine ganze Regalflucht mit Weinen, Likören und anderen Spirituosen wie Gin. Letzterer soll laut Alf Vogel seit zwei Jahren „massiv“ einen Hype erleben. So gibt es hier sogar extra Gin-Crasheis – deutlich größere Würfel. Dafür soll das Speiseeis-Angebot – es gibt auch nur noch ein paar Packungen in einer kleinen Kühltruhe – aus dem Sortiment genommen werden, heißt es.

Apropos, was macht das Projekt Eisbar in Kröpelin? Dazu verrät der Bürgermeister auf dem Weg zum Getränkeland-Tombola-Stand, wo er Lose kaufen möchte, mehr: „Es gibt ein Gebäude, das in der Lindenstraße abgerissen wurde und der Investor plant dort an der Ecke zur Schwaanschen Straße auch ein Ladengeschäft mit reinzusetzen – was sowas (wie eine Eisbar, d. A.) nach sich ziehen könnte.“ Es hätte mehrere Interessenten gegeben, die eine Eisbar in der Stadt etablieren wollten, aber es fehlte bislang an den geeigneten Räumen.

Tombola-Erlös kommt Jugendfeuerwehr zugute

Auch am Losstand gibt es quasi nur Gewinner: Für jedes Los wird etwas Praktisches aus dem Werbebereich der Getränkeindustrie herübergereicht und der Erlös des Ganzen soll der Jugendfeuerwehr Kröpelin zugute kommen. Wie Alf Vogel von deren Leiterin weiß, wollen sich die Jugendlichen dafür einen Pavillon für ihre Wettkämpfe kaufen.

Von Thomas Hoppe