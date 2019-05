Satow

In der Gemeinde Satow haben sich in einigen kleinen Ortschaften viele Gewerbe angesiedelt. Mehr als 60 Gewerbetreibende gibt es zum Beispiel in Heiligenhagen, das 714 Einwohner zählt. Einen Grund dafür sieht Bürgermeister Matthias Drese in der guten Anbindung an die Autobahn. Doch auch persönliche Bezüge und Zufälle sind Gründe für die Ansiedlung im ländlichen Bereich.

Sattlerei-Inhaber wollte expandieren

Das bestätigt Andreas Wendt, Inhaber der Sattlerei Wendt in Heiligenhagen seit 2008. Er wohnt in Satow, wo er auch zunächst selbstständig arbeitete. Später suchte er aus diversen Gründen eine größere Gewerbefläche, auch mit dem Hintergedanken der Expansion. „Ich entdeckte hier in Heiligenhagen dieses zum Abriss freigegebene Gebäude, welches ich erwarb. Nach und nach baute ich dieses aus“, erzählt er. „Ich wollte im Großraum Satow bleiben und suchte eine adäquate Fläche, die bezahlbar war.“ Hier zu bleiben sei auch wegen seiner Kunden wichtig gewesen.

Heiligenhagen sei für ihn auch Zufall gewesen. Die Gewerbeflächen im Umkreis Rostocks werden rarer. Deshalb müssen sich Gewerbetreibende ins Umland begeben. „Viele überlegen sich, ob Rostock als Standort unabdingbar ist, oder ob eine Ansiedlung in einem umliegenden Gebiet eine Alternative darstellt“, sagt Matthias Drese.

Unternehmen suchen größere Flächen

Seitdem es die Autobahnen gebe, sei die Anzahl der Gewerbebetriebe in der Gemeinde recht konstant. Die Tendenz gehe eher dahin, dass mehr oder größere Flächen benötigt würden, um den jetzigen Standort ausbauen zu können. „Wir weisen neue Flächen aus, wenn die alten vergeben sind“, sagt Drese.

Für Marco Möller war nicht der Autobahnanschluss der ausschlaggebende Punkt zur Ansiedlung. Er ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Mauck & Möller, Elektrotechnik GmbH. „Unsere Firma existiert seit acht Jahren. Herr Mauck wohnte bereits in Heiligenhagen und es lag nahe, das Büro als Anbau an sein heimisches Wohngebäude anzugliedern. Das ist der Grund, wieso wir uns dort niederließen.“

Neuorientierung nach der Wende

Andreas Weber betrieb einen Brandschutzservice in der Gemeinde Satow und hat einen Nachfolger gefunden. Quelle: Anke Kisters

Ein weiterer Grund für die Selbstständigkeit in dieser Gemeinde mit ländlicher Orientierung kann auch eine berufliche Neuorientierung nach der Wende sein.

Andreas Weber betrieb bis vor einem Jahr einen Brandschutzservice mit acht Mitarbeitern. Er übergab das Gewerbe an Sven Teichmann. Dieser ist bereits seit fünf Jahren Brandschutztechniker und mit dem Unternehmen vertraut. Er arbeitete einige Jahre bereits unter der Führung von Andreas Weber. Für die beiden war es eine „Win-Win“-Situation. Der damalige Inhaber fand einen adäquaten Ersatz und konnte, wie er sagt, „beruhigt in den Ruhestand gehen“.

Auch er kam durch Zufall an sein Unternehmen. Ein Geschäftsmann wollte in Mecklenburg-Vorpommern ein solches Gewerbe aufbauen. Andreas Weber erinnert: „,Gloria’ ist einer der weltgrößten Hersteller von Handfeuerlöschern und versuchte nach der Wende, zu expandieren. Ich erklärte mich direkt bereit, das Geschäft hier vor Ort aufzubauen“. Aus der Seefahrt kommend, sei er mit der Thematik sehr vertraut gewesen.

„Ursprünglich gründeten und arbeiteten wir mit diesem Gewerbe bis 2010 in Rostock“. Er habe später den Betrieb abgekauft und sein Geschäft aus Kostengründen in seinen Wohnort verlegt.

Gewerbe in Satow Anna Luisenhof: 14 Clausdorf: 13 Gorow: 13 Groß Bölkow: 22 Hanstorf: 22 Hastorf: 12 Heiligenhagen: 66 Hohen Luckow: 25 Klein Bölkow: 10 Radegast: 28 Reinshagen: 19 Satow: 146

Anke Kisters