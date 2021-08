Gewerkschaft ruft zu Streiks in neun Doberaner DRK-Kitas auf

Bad Doberan

Die neun Kindertagesstätten des DRK-Kreisverbandes Bad Doberan werden am Mittwoch bestreikt. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Erzieherinnen und Erzieher zu einer ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Unter dem Motto „Für die Anerkennung von Tarifverträgen“ soll es in Güstrow vom Bürgerhaus bis zum Gebäude der Kreisverwaltung zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr eine Demonstration geben. Insgesamt werden mindestens 50 Streikteilnehmer erwartet.

Hintergrund sei laut GEW die Landkreis-Blockade eines neuen Tarifvertrages und der geforderten Ost-West-Angleichung bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden. „Viele Erzieherinnen und Erzieher sind sauer, weil die Politik zwar von Respekt und der Bedeutung von Tarifverträgen spricht, aber im Landkreis Rostock genau anders handelt“, erklärt die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner. „Wir hoffen auf ein Umdenken und wenden uns außerdem an Sozialministerin Stefanie Drese, die wir um Vermittlung bitten.“

Eine Begründung, die Susann Wieland nicht nachvollziehen kann: „Die Gehaltsanpassungen wurden zum 1. April dieses Jahres für zwölf Monate verhandelt“, sagt die DRK-Sachgebietsleiterin. „Jetzt gab es wieder Tarifgespräche mit der GEW – und über die meisten Punkte haben wir uns bereits geeinigt.“ Lediglich die Frage einer Verringerung der Arbeitszeit von 40 auf 39,5 Stunden sei bis zum April kommenden Jahres zurückgestellt worden, so Wieland: „Es geht also um eine halbe Stunde pro Woche für die Monate Januar bis März – ich weiß nicht, ob das jetzt diese Belastung für Kinder und Eltern rechtfertigt.“

Darüber hinaus steige die Streikbereitschaft, weil viele Erzieherinnen und Erzieher von der ablehnenden Haltung des Landkreises zum Bürgerbegehren für einen besseren Personalschlüssel enttäuscht seien, erklärt Annett Lindner: „Wir rechnen mit weiteren Streiks, auch bei anderen Trägern, wenn sich die Politik des Landkreises nicht nachhaltig ändert.“ Dieses Argument sei schlichtweg falsch, meint Susann Wieland: „Ich bin selbst in den Gremien dabei – wir erarbeiten gerade einen Stufenplan, um einen besseren Personalschlüssel umzusetzen.“

Neben einem in den Kitas ausgehängten Elternbrief, der auf den Streik am Mittwoch hinweise, habe die GEW dem Deutschen Roten Kreuz die Einrichtung von Notdiensten für besonders betroffene Familien angeboten, sagt Annett Lindner: „Wir hoffen auf die Solidarität der Eltern – es ist auch in ihrem Interesse, dass Erzieherinnen und Erzieher gute Arbeitsbedingungen haben und ihre Kinder bestmöglich betreut werden.“ Es werde mehr „Not-Gruppen“ als sonst geben, sagt auch Susann Wieland: „Damit kein Kind vor der Kita abgewiesen werden muss.“

Von Lennart Plottke