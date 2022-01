Glasfaser für den Landkreis Rostock: Wemacom verschickt Briefe

Kröpelin

Nächster Schritt für den Breitbandausbau im Landkreis Rostock: Das Unternehmen Wemacom hat 2800 Haushalte angeschrieben, um diese über den Glasfaseranschluss zu informieren. Das Unternehmen bringt in zwei Projektgebieten schnelleres Internet an die Haushalte. Zu diesen zählen die Gemeinden Bartenshagen-Parkentin, Hohenfelde, Kritzmow, Lambrechtshagen, Stäbelow und Ziesendorf sowie Reddelich, Retschow, Steffenshagen, Wittenbeck, Bastorf und die Stadt Kröpelin.

Im Mai 2021 waren die Verträge für den Breitbandausbau unterzeichnet worden. „Im September 2021 sind wir bereits in die ersten Gespräche mit den Genehmigungsträgern gegangen. Da die Genehmigungsprozesse beim geförderten Breitbandausbau sehr umfangreich, komplex und zeitaufwendig sind, versuchen wir bereits so früh wie möglich in eine transparente Kommunikation mit allen Behörden zu treten“, erklärt Volker Buck, Wemacom-Geschäftsführer. Im November startete schließlich die Planungs- und Genehmigungsphase des Projektes. Diese wird voraussichtlich bis 30. Juni 2022 dauern. Danach starten voraussichtlich die Bauarbeiten.

„Wir haben gerade alle wichtigen Informationen und die notwendigen Vertragsunterlagen an die rund 2800 förderfähigen Adressen geschickt“, berichtet Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann. Die Wemacom ist eine Tochtergesellschaft der Wemag. Nun könnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Chance nutzen und einen Glasfaser-Hausanschluss beantragen.

Nicht jeder Haushalt wird angeschlossen

Allerdings hat nicht jeder Haushalt Anspruch auf einen Anschluss. „Ausgebaut wird dort, wo weniger als 30 Mbit zur Verfügung standen, als die Förderanträge gestellt wurden und kein eigenwirtschaftlicher Ausbau durch ein Telekommunikationsunternehmen angezeigt war“, informiert der Landkreis Rostock. Der künftige Anschluss soll mindestens 100 Mbit pro Sekunde anbieten.

Welche Straßen im Fördergebiet liegen, ist auf einer interaktiven Karte im Internet unter www.landkreis-rostock.de/breitband zu finden. Der Ausbau in den anderen Projektgebieten im Landkreis Rostock wird von den Unternehmen Deutsche Telekom (10 Gebiete) und Landwerke MV Breitband GmbH (4 Gebiete) übernommen.

Von Anja Levien