Glasfaserausbau: Eigeninitiative Bad Doberans stößt auf Skepsis

Bad Doberan

146 000 Euro möchte die Stadt Bad Doberan für den Glasfaseranschluss für das Rathaus, Stadt- und Bädermuseum sowie die drei Schulen in städtischer Trägerschaft investieren. Grund: Die Deutsche Telekom wird im Landkreis Rostock in Auftrag dessen den Glasfaserausbau in den nächsten 36 Monaten umsetzen. Laut Bürgermeister Jochen Arenz sei Bad Doberan für 2022/2023 vorgesehen. Nimmt die Stadt es in die Hand, könnten die Anschlüsse innerhalb von 16 Wochen realisiert werden. Im Hauptausschuss der Stadt stieß die Eigeninitiative auf Skepsis.

„Was sparen wir an Kosten, wenn wir die zwei Jahre warten“, fragte Heike Ohde (Bürgerbund). „Ich sehe für uns das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht“, sagte Caroline Brandt ( CDU). Das Probleme würde mit dem Glasfaseranschluss nicht gelöst. „Auch der Endnutzer muss an Glasfaser angeschlossen sein“, sagte sie in Bezug auf Homeschooling. „Ich sehe nicht den zeitlichen Vorteil und auch nicht den geldlichen.“ Der Ausbau über den Landkreis wird von Bund und Land gefördert. Hartmut Polzin ( SPD) schloss sich der Meinung von Caroline Brandt an.

„Schulleiter sind verzweifelt“

Jochen Arenz verwies auf die Schulen: „Die Schulleiter sind verzweifelt. Wir verlieren zwei Jahre. Am Buchenberg gibt es kein funktionierendes Alarmsystem. Ich möchte die Verantwortung nicht tragen, wenn da was passiert.“

Zudem gebe es im Rathaus Handlungsbedarf, was durch Corona mit vermehrten Homeoffice-Arbeitszeiten deutlich geworden sei. Von außen können die Mitarbeiter nicht auf das Rathaus-System zugreifen, da keine gesicherten Verbindungen mit ausreichend Bandbreite hergestellt werden könne.

Hannes Roggelin (UDI) berichtete, dass er sich mit dem Landkreis in Verbindung gesetzt habe. Demnach habe es ein Gespräch mit Infrastrukturminister Christian Pegel gegeben und es sei festgelegt worden, dass die Schulen vor 2022/23 angeschlossen werden sollen. „Wir sollten das Geld lieber in die Infrastruktur der Schulen stecken, zum Beispiel in Server“, plädiert Roggelin und bat den Bürgermeister darum, sich für den zeitlichen Ablauf mit dem Landkreis in Verbindung zu setzen.

Dieser nahm den Hinweis auf. „Ich teile eure Bedenken. Wir werden noch mal Informationen einholen und die Kosten für uns genau aufschlüsseln.“ Die Beschlussvorlage für die Stadtvertreter, die am 7. Dezember über die überplanmäßige Ausgabe für den Glasfaseranschluss städtischer Objekte entscheiden sollen, nahm der Ausschuss zur Kenntnis.

Von Anja Levien