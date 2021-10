Glashagen Ausbau: So läuft die Gesellentaufe in der Töpferei Jung

Glashagen Ausbau

Und wieder hat es ein Geselle in der Töpferei Jung in Glashagen Ausbau geschafft. Ob er sich auch im hart umkämpften Arbeitsmarkt behaupten kann, steht noch in den Sternen. Einen Ausbildungsplatz in einer guten Töpferei zu erhalten, war schon wie ein Sechser im Lotto. Dafür erhält er am Sonntag ab 14 Uhr seine Gesellentaufe.

Drei Gefäße müssen gedreht werden, und jeder Ballen wird um 500 Gramm schwerer sein als der vorherige. Gearbeitet wird an einer typischen Töpferscheibe. Die Täuflinge werden traditionell in Ton getaucht und erhalten am Schluss einen Henkel, denn der Geselle verwandelt sich zu einem Gefäß. Getrocknet werden sie am Feuer im neu gestalteten Skulpturenpark der Töpferei und kommen zuletzt in den Verkaufsraum, wo die Ton-Gesellen auf einen Käufer warten. Das Töpferei-Café hat auch an diesem Tag geöffnet.

Von Sabine Hügelland