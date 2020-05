Die Rettungsaktion eines Hundes in Rerik (Landkreis Rostock) hat am Mittwochabend ein glückliches Ende genommen. Beim Spazieren gehen ist der Vierbeiner in einen Dachsbau stecken geblieben. Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr und eines Minibaggers ist er befreit worden.