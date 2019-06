Rostock

Karlheinz Ruckriegel ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Nürnberg und renommierter Glücksforscher.

Herr Ruckriegel, was hat Sie heute glücklich gemacht?

Ein nettes Gespräch mit meiner Tochter, die in einer anderen Stadt lebt. Ein interessanter Artikel in der Zeitung. Das Essen mit meiner Frau. ...

Was ist Glück eigentlich und wie erkenne ich es?

Es geht um subjektives Wohlbefinden. Es geht dabei zum einen darum, im Tagesdurchschnitt deutlich mehr positive als negative Gefühle zu haben, zum anderen ist es wichtig, dass man mit seinem Leben zufrieden ist.

Glücksforscher und Volkswirtschaftsprofessor Karlheinz Ruckriegel Quelle: Steffen Giersch

Macht Geld glücklich?

Entscheidend für uns Menschen sind gute soziale Beziehungen und sinnhaftes Tun. Es reicht, wenn man genug Geld hat, um die materiellen Grundbedürfnisse abzudecken und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Darüber hinaus führt mehr Geld einfach dazu, dass wir unsere Ansprüche erhöhen, so dass es zu keiner Zunahme des subjektive Wohlbefinden kommt. Es ist also nicht ratsam, im Leben nach immer mehr Geld zu streben und darüber die wahren Glücksquellen zu vernachlässigen.

Warum glauben dann so viele Menschen, dass ihr Glück vom Geld abhängt?

Das ist ein Fehlschluss, der auch durch Werbung begünstigt wird.

Wie wird man glücklich?

Man sollte seine sozialen Beziehungen pflegen, etwas für die Gesellschaft tun und sich beruflich und privat mit Dingen beschäftigen, die für einen Sinn machen. Wir wissen auch, dass Menschen Negatives viel stärker wahrnehmen als Positives. Es kommt also zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität. Zu einer realistischeren Wahrnehmung kommt man, wenn man zwei- oder dreimal pro Woche für zwei oder drei Monate ein Dankbarkeitstagebuch schreibt, in das man drei Dinge, die sich in den letzten 24 Stunden ereignet haben, einträgt, für die man dankbar ist. Damit stärkt man seine positiven Gefühle. Zum anderen sollte man sehr bedacht mit seinen negativen Gefühlen umgehen. So macht es etwa keinen Sinn, sich im Stau aufzuregen. Damit ändert sich nichts – man steht nach wie vor im Stau, ist nur schlecht drauf. An seinem Glück kann man also arbeiten.

www.ruckriegel.org

Antje Bernstein