So schön war der Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn

Kühlungsborn

„Mit der Weihnachtsdekoration zu Hause bin ich weit zurück“, sagt Elke Burmeister. Beruflich ist die Radenerin schon wesentlich weiter: Sie verkauft winterlichen Blumenschmuck auf dem Weihnachtsmarkt in Kühlungsborn. Aber trotz Kiefernzapfen und Tannengrün: Weihnachtliche Stimmung ist bei ihr bisher nicht aufgekommen. „Der Schnee fehlt.“ Als Ambiente für ihre Adventsgestecke braucht sie den jedoch nicht. „Wen ich das Material habe, arbeite ich los. Das kann ich auch bei Sonnenschein.“ Das passende Wetter für die Weihnachtsstimmung sei das allerdings nicht. „Ich glaube, die Leute sind einfach noch nicht so weit“, sagt Elke Burmeister.

Trotzdem sind zahlreiche Besucher am Samstag und am Sonntag in den Konzertgarten West gekommen. Darunter auch Bernd und Edeltraud Reimann. Sie sind mit der Weihnachtsdekoration in Haus und Garten schon so gut wie fertig –“zu 80 Prozent“, sagt Bernd Reimann. Die passende Stimmung stellt sich allerdings auch bei ihm und seiner Frau erst so nach und nach ein: „Wir bereiten uns auf die Weihnachtsstimmung vor“, sagt Bernd Reimann. Das Paar verbindet den Besuch im Konzertgarten mit einem Strandspaziergang. Die beiden haben sich auch die Stände angesehen, die Kunsthandwerker wie Elke Burmeister in den Wandelgängen des Konzertgartens aufgebaut haben. „Gezielt auf der Suche nach etwas bin ich nicht“, sagt Edeltraud Reimann, „aber wenn ich etwa sehen würde, wäre ich nicht abgeneigt.“ Im Angebot an den etwa 15 Ständen sind unter anderem Strickwaren, Filztaschen, Schmuck, Seife und Holzskulpturen.

Schlemmen für den guten Zweck

Im Innenraum gibt es Kulinarisches: Der Inner Wheel Club verkauft Kuchen und Marmelade zugunsten der ambulanten Jugendhilfe der Arbeiterwohlfahrt, der FSV Kühlungsborn bietet Bratwurst und Glühwein an. Etwas außergewöhnlicher ist die Speisekarte der Wassersportler. Sie bereiten unter anderem Schupfnudeln mit Sauerkraut und heiße Milch mit Likör zu. Auch die Tafel Bad Doberan ist mit einem Stand vertreten. Mitarbeiter verkaufen Kuchen und Punsch für den guten Zweck.

Michaela Schüler aus Nordrhein-Westfalen gefällt das besonders gut. „Der Markt ist nicht so kommerziell, ganz süß“, sag sie. Mit Sohn Luke ist sie in Kühlungsborn zur Mutter-Kind -Kur. Am meisten Eindruck hinterlassen hat bei den beiden, dass das Kinderkarussell kostenlos war. „Luke ist gefühlte zwanzig Mal damit gefahren.“ Für die kleinen Besucher ist außerdem der Clown Maxxx aufgetreten, außerdem durften sie dem Weihnachtsmann ihre Wünsche verraten.

Die Stimmung zum Christfest kommt auch bei Michaela Schüler erst so langsam auf. Das liegt auch am Wetter, sagt sie. „Es könnte mehr sein, wenn Schnee läge.“ In diesem Jahr hat die Mutter allerdings nicht so viel mit den Vorbereitungen für das Fest zu tun. „Das macht mein Mann.“ Sie und Luke fahren erst am 17. Dezember wieder nach Hause.

Sommerspektakel im Kopf

Heiße Suppe gibt es bei Kathrin Hograefe und Anne Kirschner vom Faschingsklub Kühlungsborn –und einen Ausblick auf heiße Rhythmen: Die beiden bieten bereits Gutscheine für das Sommerspektakel 2020 an. „Wir denken da an unsere Kunden“, sagt Anne Kirschner „viele wollen das gerne zu Weihnachten verschenken. Und wer nicht hingeht, kann unsere leckere Soljanka probieren. Außerdem bieten die beiden aufwändig gefaltete Weihnachtssterne aus Bastelpapier an. „Unser Damenballett hat sich Mühe gegeben“, sagt Anne Kirschner.

Obwohl sie bereits das Sommerspektakel im Kopf hat, stellt sich bei Kathrin Hograefe langsam tatsächlich weihnachtliche Stimmung ein – „jetzt wo es etwas kälter wird“, sagt sie. „Aber das liegt ja sowieso an jedem selbst.“

Von Cora Meyer