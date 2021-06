Bad Doberan

In der Goethestraße in Bad Doberan gilt seit Dienstag Tempo 30. Grund dafür ist die Vollsperrung der Beethovenstraße. Viele Autofahrer nutzen jetzt die Goethestraße als Ein- und Ausfahrt in die Stadt. Mehrere Anwohner hatten sich bei der Stadt gemeldet und über den zugenommenen Verkehr geklagt.

Der Behindertenbeirat der Stadt hatte einen Antrag auf einen Fußgängerüberweg gestellt. „Der ist vom Landkreis abgelehnt worden“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer die Stunde wurde aber für den Zeitraum der Vollsperrung genehmigt. Die Brückenbauarbeiten nahe des Busbahnhofs sollen bis Ende des Jahres dauern.

Auch der Verkehr in der Severinstraße hat durch die Vollsperrung zugenommen. Die Stadtvertreter hatten daher den Bürgermeister beauftragt, für die Severinstraße einen Fußgängerüberweg zu prüfen. Grund: Für Hunderte Kinder ist die Straße auch Schulweg. „Da hat der Landkreis geäußert, dass ein Zebrastreifen nicht geht, aber eine Ampel angeordnet werden könnte.“

Diese wäre auf den bereits optisch angedeuteten Übergang auf Höhe des Elektrofachgeschäfts möglich. „Die Ampel würde 10 000 Euro kosten“, sagt Jochen Arenz. Er ist der Meinung, dass die Fußgänger und Radfahrer dennoch bei Rossmann die Straße queren würden. Im Hauptausschuss sei sich schon gegen eine Ampel ausgesprochen worden. Am 17. Juni gebe es noch einmal einen Termin mit dem Straßenbauamt zur Situation in der Severinstraße.

Von Anja Levien