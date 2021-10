Goldene Gischt am Reriker Strand

Rerik

Das Wasser rollt in kräftigen Wellen an den Strand, Gischt spritzt an großen Steinen hoch: Stürmisch ging es in den vergangenen Tagen auch auf der Ostsee vor Rerik zu. Nach viel Regen und bedrohlichen Windstärken hat sich das Wetter am Freitag langsam wieder beruhigt. Am Nachmittag kämpfte sich für ein paar Minuten sogar die Sonne durch dichte Wolken – eine kleine Verheißung auf ein hoffentlich goldenes Herbst-Wochenende.

OZ-Leserin Nadine Reichwald hat das Naturschauspiel an der heimischen Küste genossen und es mit ihrer Kamera eingefangen. Ist Ihnen in Bad Doberan, Kühlungsborn, Kröpelin oder der Umgebung auch ein toller Schnappschuss gelungen? Dann laden Sie ihn hoch: www.ostsee-zeitung.de/leserfotos.

Von Nadine Reichwald