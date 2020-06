Bad Doberan

„Ich wurde geboren im härtesten Winter des Jahrhunderts“, sagt Renata Ahrens. Die 91-Jährige erinnerte sich am Sonntagnachmittag für die Besucher des „ Frauensalon“ in Bad Doberan an ihr Leben. Um die Goldschmiedin zu hören, waren 26 Gäste in den Roten Pavillon auf dem Kamp gekommen. Wegen der Corona-Vorschriften musste die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Annette Fink, weitere abweisen. „Für das Bad nach meiner Geburt“, sagt Renata Ahrens, „mussten sie Eis vom Dach kratzen.“ Damals lebte sie mit ihrer Familie im ostpreußischen Elbling (heute Polen).

Zum Glück das Schiff verpasst

Von dort mussten sie jedoch fliehen, als der Zweite Weltkrieg kam. Renata Ahrens, ihre drei Geschwister und die Eltern machten sich auf den Weg nach Danzig. Ihr Ziel –und das vieler anderer – war die „ Wilhelm Gustloff“. „Die sollte eigentlich Soldaten abtransportieren und hat auch Flüchtlinge mitgenommen“, sagt die Künstlerin. Für ihre Familie reichte der Platz jedoch nicht mehr. Zum Glück, wie man heute weiß, denn die „ Gustloff“ wurde von russischen Torpedos getroffen und sank. Über 9000 Menschen starben. Die Familie von Renata Ahrens hatte es geschafft, auf ein kleineres Boot zu gelangen. Es sei eigentlich als Begleitschiff für die „ Gustloff“ vorgesehen gewesen und verschont geblieben. „Wir mussten die Menschen vor dem Ertrinken retten“, sagt sie.

Es verschlug die Familie zunächst nach Parchim. Dort war das Essen knapp. „Wir mussten nachstoppeln“, sagt die Kunsthandwerkerin, liegen gebliebene Kartoffeln aufsammeln. Dass sie Goldschmiedin wird, stand für sie jedoch nie in Frage. „Mein Vater war in der vierten Generation Goldschmied“, sagt die Kunsthandwerkerin. „Das machte man damals so.“ Ihre Ausbildung begann sie in Wismar. „Dort konnten die Goldschmiede aber nicht bleiben, weil Ingenieure ausgebildet werden sollten.“ Glücklicherweise hätten sie Baracken in Heiligendamm gefunden und dort eine Fachhochschule aufgebaut. „Ich bedaure es sehr, dass sie heute geschlossen ist“, sagt die 91-Jährige.

„Frauen, die etwas zu sagen haben“

Renata Ahrens hingegen arbeitet noch immer und fertigt zum Beispiel Ringe. Größere Werke von ihr sind heute im Rostocker Zoo und auf dem Westfriedhof in der Hansestadt zu sehen. Vor der Wiedervereinigung stellte sie auch auf der DDR-Kunstausstellung aus.

Die Idee zu der Reihe „ Frauensalon“ kam von Annette Fink. „Der Name hat auch mich zunächst in die Irre geführt“, sagt Eva Firzlaff, die die Veranstaltung am Sonntag moderierte. Denn als Zuhörer herzlich eingeladen seien selbstverständlich auch Männer. „Im Mittelpunkt sollen allerdings die Frauen stehen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. „In der Öffentlichkeit spielen ja eher Männer eine Rolle. Dies ist eine Möglichkeit, auch mal Frauen zu Wort kommen zu lassen.“ Aus unterschiedlichen Bereichen: „Kommen kann im Prinzip jeder, der etwas zu erzählen hat“, sagt Eva Firzlaff. Und das hatte Renata Ahrens auf jeden Fall.

Bald kommt die „Schwarze Witwe“

Beim nächsten „ Frauensalon“ wird Anja Kretschmer erwartet. Unter dem Namen „Schwarze Witwe“ bietet sie Friedhofsführungen an. Bei der Veranstaltung danach können die Gäste mit Jutta Hoch ins Gespräch kommen. Die Ärztin gründete die Grünen-Ortsgruppe in Bad Doberan mit. Der „ Frauensalon“ öffnet am ersten Sonntag jeden zweiten Monats seine Türen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Von Cora Meyer