Golfplatz Wittenbeck: Fünf Gründe, warum das Golf Resort einmalig ist

Wittenbeck

85 Hektar Golfplatz, acht Seen, zwei Bachläufe, eine 18-Loch- und eine 9-Loch-Anlage: Das Golf Resort Wittenbeck ist für Profis und Anfänger im Golfsport Anlaufpunkt. 1800 Mitglieder zählt der Golfclub, etwa 400 Mitglieder, die in der Region wohnen, kommen hier regelmäßig spielen.

Fünf Gründe, warum das Golf Resort Wittenbeck so besonders ist.

Einzigartige Lage an der Ostseeküste

Das Ostsee Golf Resort Wittenbeck liegt zwischen dem Ostseebad Kühlungsborn und dem ersten deutschen Seebad Heiligendamm. „Wir haben eine einzigartige Lage an der Ostsee mit Ostseeblick“, nennt Golfmanager Christian Wißotzki ein Merkmal, warum dieser Platz einmalig ist.

Spielerlebnis in bewegter Landschaft

Nicht nur Lage und Blick sind besonders. Auch der Golfplatz an sich. Er wurde in eine Endmoränenlandschaft gebaut. Die markante Geländeform zeichnet sich durch wallartige Höhen und zum Teil schluchtige Tiefen aus, durch die geschickte Platzierung von Hindernissen und die Einbindung der Bahnen in die Landschaft entstehen optische Täuschungen die zum einzigartigen Spielerlebnis beitragen.

Golf und Natur im Einklang

„Wir bringen Golf und Natur zusammen“, sagt Christian Wißotzki. Auf dem Areal leben vom Aussterben bedrohte Tierarten. Zum Beispiel die Hühner der Rasse „Deutsche Sperber“ oder die Schafrasse „Skudden“. „Wir wollen auch Bienenvölker integrieren.“ Über 50 Prozent des Golfplatzes seien nicht intensiv genutzt Fläche. „Wo nicht drauf gespielt wird, wollen wir Biodiversität und Artenvielfalt fördern.“

Besonderes Wassermanagement: Muscheln und Fische helfen

Acht Seen mit einer Gesamtfläche von rund 5,5 Hektar und zwei Bachläufe sind in einem Wasserkreislauf verbunden. Das ökologische Gleichgewicht wird durch Muscheln, Bitterlinge, Nasenfische und Karpfen hergestellt. So filtern 3000 Teichmuscheln 1200 Kubikmeter Wasser pro Tag. 3000 Bitterlinge und rund 4000 Nasenfische verzehren kleinste Schwebeteilchen wie Algen. Der Karpfen übernimmt die Abtragung des Schlammes. „Wir haben Trinkwasserqualität“, sagt Christian Wißotzki. Mehrmals im Jahr würden Taucher die Golfbälle aus dem Wasser holen. Der Golfplatz werde auschließlich mit dem Wasser aus den vorhandenen Seen und Bächen bewässert.

Nachhaltigkeit: Ziel ist klimaneutrale Pflege

Mit dem Wassermanagement für die Seen und Bäche auf dem Golfplatz und einer Fotovoltaikanlage geht das Golf Resort neue Wege. „Wir arbeiten noch nicht ganz klimaneutral, wollen das aber gerne schaffen.“ So würden beispielsweise die Mäher noch mit Dieselkraftstoff betrieben werden. Andere Wirtschaftsfahrzeuge wurden aber schon auf E-Mobilität umgerüstet.

