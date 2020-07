Gorow

Gefördert durch Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, finden in diesem Sommer wundervolle Konzerte mit dem russischen Virtuosen Wassilij Kulikow im Schlossgut Gorow statt. Am Freitag, 24. Juli, um 17.30 Uhr laden das Russische Kunstzentrum e.V. und Schlossgut Gorow zu einem Harmonie in die Seelen bringenden musikalischen Erlebnis ein.

Werke von J.S. Bach, J. Massenet, D. Scarlatti, L. van Beethoven, F. Chopin, S.W. Rachmaninow sowie eigene Kompositionen stehen auf dem sehr virtuosen Programm des Maestros. Höhepunkte sind Beethovens Klaviersonate Nr. 18 in Es-Dur op.3 und Werke von Rachmaninow.

Begeisterte Schlagzeilen in der Presse

Der 1963 in Perm geborene und erfolgreich in Russland und Europa konzertierende Kulikow absolvierte das weltberühmte Moskauer Tschaikowskij-Konservatorium. Als Mitglied des Komponistenverbandes Russlands ist er erster Berufskomponist des finno-ugorischen Volkes der Komi-Permjaken.

Schon 1996 wurde sein Schaffen durch den russischen Präsidenten geehrt. Im Jahr 2016 erhielt er die Auszeichnung als Laureat des Komponistenpreises „ Alexander Nemtin“. „Pianist zelebrierte Weltmusik“, „Virtuose Perfektion“, „Versiert und sicher“ – lauten Schlagzeilen in der Presse nach Konzerten in Deutschland. Seine Konzerte werden mit viel Begeisterung vom Publikum aufgenommen.

Reservierung ist erforderlich

Neben seiner Virtuosität im Klavierspiel verfügt er über die Gabe, die Herzen seiner Zuhörer zu berühren. Durch das Konzert führt Dr. Elke Melz. Die Zuhörer erfahren Interessantes und Wissenswertes zu Komponisten und Werken. Poetische Worte zum Sommer ergänzen das musikalische Programm.

Konzerttickets zum Preis 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) gibt es nur auf Reservierung im Schlossgut Gorow, Zu den Linden 1, 18239 Satow-Gorow, Telefon: 038207 / 753 70, E-Mail: info@schlossgut-gorow.de.

Von OZ