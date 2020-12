Gottesdienst zu Weihnachten in Kröpelin: Noch Restkarten erhältlich

Kröpelin

Die evangelische Kirchengemeinde Kröpelin wird am Heiligabend in diesem Jahr drei Gottesdienste in der Kirche feiern. Um 14 Uhr wird es einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel geben, um 17 Uhr eine erste Christvesper und um 18.30 Uhr eine zweite. Alle drei Gottesdienste können nur mit einer Besuchskarte besucht werden.

Restkarten sind im Fahrradfachhandel Burghardt in Kröpelin in der Dammstraße 29 erhältlich, Telefon 038292/253. „Auf diese Weise möchte der Kirchengemeinderat die erlaubte Personenanzahl, von 80 Besuchern pro Gottesdienst, schon im Vorfeld gewährleisten“, informiert die Kirchengemeinde. „Wir möchten niemanden an der Kirchentür zurückweisen. Die Besuchskarten bringen die Besucher bitte vollständig ausgefüllt zum jeweiligen Gottesdienst mit.“ Während des Gottesdienstes muss ein Mundschutz getragen werden. Gesungen werden darf nicht.

Für Menschen die nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können oder wollen, veröffentlicht die Kirchengemeinde auf ihrer Internetseite (www.kirchengemeinde-kroepelin.de) auf der Startseite den Mitschnitt der ersten Christvesper um 17 Uhr. Ab ca. 19 Uhr wird die Christvesper online zu sehen sein.

In der Kirche in Alt Karin wird es um 15 Uhr einen Freiluftgottesdienst vor der Kirche geben. Zu diesem Gottesdienst werden keine Besuchskarten benötigt. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske und die Einhaltung der Abstandsregelung sind aber dennoch erforderlich.

Von Anja Levien