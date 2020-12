Bad Doberan

Im Saal des Gemeindezentrums der Doberaner Münstergemeinde sieht es dieser Tage ein bisschen aus wie in einer großen Poststation. In der Mitte des Raumes stapeln sich Hunderte Kartons, an rundherum aufgestellten Tischen befüllen emsige Männer und Frauen einen A4-Briefumschlag nach dem anderen mit Flyern, Textblättern, CDs und Kerzen. „Insgesamt kommen so 8500 Päckchen zusammen“, sagt Albrecht Jax, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. „Allein am Freitag hatten wir zehn Helfer, am Montag waren es 17 – schön zu sehen, wie wichtig das den Leuten ist.“

Und das gemeinsame Packen habe auch einen weiteren positiven Effekt, meint Jax: „Die Menschen sehen sich mal wieder, verbringen Zeit miteinander – das hat auch eine hochsoziale Komponente.“ Bemerkenswert: „Schüler des Gymnasiums haben im Rahmen ihres Adventsunterrichtes auf einen Schlag 500 Briefe gepackt“, freut sich der Pastor. „Dabei kommen die meisten der jungen Leute gar nicht aus Bad Doberan – schon toll, was das für Kreise zieht.“

Anzeige

Menschen aus unterschiedlichen Bereichen engagieren sich

Die Firma „Framm Bürotechnik“ aus Kröpelin habe die Kirchengemeinde ebenfalls sehr unterstützt, betont Jax: „Am Freitag und Samstag wurden hier für 3000 Briefe die Textseiten gedruckt – das hätten wir mit unserer einen Maschine in dieser Zeit nicht geschafft.“ Auch deshalb konnten sich die ersten Münsterstädter im Kammerhof und an der Thünenstraße bereits am vergangenen Wochenende über einen Weihnachtsgruß freuen. „Ziel ist, bis Anfang kommender Woche in ganz Bad Doberan mit der Verteilung durch zu sein“, blickt Albrecht Jax voraus. „Man kann das Päckchen ja vielleicht erst am 24. Dezember aufmachen – eben als kleines Weihnachtsgeschenk.“

Andachten an zehn Orten An diese Orte laden die christlichen Gemeinden in Bad Doberan zur Weihnachtsandacht ein: Katholische Kirche, Doberweg 19 EFG Baptisten, Clara-Zetkin-Straße 31a Haus Gottesfrieden, Alexandrinenplatz 5 Buchenberg, Ehm-Welk-Straße 19 Kammerhof, Thünenstraße 24a Biesenbrower Weg/Spielplatz Markt Maxim-Gorki-Platz Kapelle Althof Kapelle Heiligendamm

Auch die weiteren geplanten Programmpunkte für den Heiligabend könnten nach jetzigem Stand aufrecht erhalten werden, ist Jax optimistisch: „Wir wollen mit unseren zeitgleichen Andachten ab 16 Uhr an zehn Standorten zu den Menschen gehen – dabei geht es nicht um dichtgedrängtes Zuhören, sondern eher um einen Spaziergang drumherum und um ein wenig weihnachtliche Stimmung.“

„Im Grunde geht es bei allen Anstrengungen darum, dass die Menschen in Bad Doberan trotz allem und doch auch alle miteinander Weihnachten feiern können.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

Für stimmungsvolle Stunden im heimischen Wohnzimmer soll auch ein etwa 40-minütiger Film mit Musik, Bildern und Lesungen aus dem Münster sorgen, der am 24. Dezember um 14 Uhr online gehen wird. „Das wäre im Normalfall die Zeit für unsere erste Christvesper“, erklärt der Pastor. Zu sehen ist das Video dann auf den Internetseiten der Kirchengemeinde (www.muenstergemeinde-doberan.de) und des Münsters (www.muenster-doberan.de).

Weihnachtsbaum kann „entschmückt“ werden

Neben einem weihnachtlichen Rundgang im von 11 bis 18 Uhr geöffneten Münster soll es hier um 23 Uhr auch ein Turmblasen geben – „wenn es bis dahin keine Ausgangsbeschränkungen gibt“, sagt Albrecht Jax. Auch dieser Termin sei ihm wichtig: „Zur Christnacht versammeln sich in jedem Jahr normalerweise 400 Leute in der Kirche – eine ganz bestimmte Klientel, die das Münster um diese Zeit noch mal ganz anders wahrnimmt.“ Auch diesen Menschen wolle die Kirchengemeinde gerecht werden.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits in den Tagen vor dem Fest wird vor dem Münster ein Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem 100 „Hoffnungssterne“ befestigt sind. „Das geschieht im Rahmen der Aktion ,Hoffnungsleuchten’, die die Evangelische Kirche in Deutschland initiiert hat“, sagt Jax. „Zum vierten Advent dürfe der Baum geschmückt sein.“ Die Idee: „Die Leute können sich hier ihren eigenen Stern abholen und so den Baum langsam wieder entschmücken.“

Lesen Sie auch:

Man habe versucht, in diesem Jahr auch anderen, alternativen Dingen eine Chance zu geben und nicht nur zu jammern, was alles nicht geht, macht Albrecht Jax deutlich: „Im Grunde geht es bei allen Anstrengungen im Vorfeld darum, dass die Menschen in Bad Doberan trotz allem und doch auch alle miteinander Weihnachten feiern können.“

Von Lennart Plottke