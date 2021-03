Kühlungsborn

Die evangelische Kirchengemeinde Kühlungsborn feiert am Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 10 Uhr einen kurzen Präsenzgottesdienst, verbunden mit dem Angebot eines Kindergottesdienstes. Am Gründonnerstag, 18 Uhr, und Ostermontag, 10 Uhr, werden kurze Andachten gehalten.

Für Karfreitag, 15 Uhr, lädt die Kirchengemeinde zu einer musikalischen Andacht in die evangelische Kirche ein. Werke von Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach werden zu hören sein. Ausführende sind Thomas Freiwald (Flöte) und Wolfgang Neumann (Orgel). Texte und Gebete ergänzen die einstündige Andacht. Der Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage der evangelischen Kirche. Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz.

Der Kühlungsborner Pastor Matthias Borchert weist darauf hin, dass während der Veranstaltungen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden müsse, Singen weiterhin nicht erlaubt sei und Abstände einzuhalten seien. Außerdem würden Teilnehmerlisten geführt. Ebenso stehe die Luca-App den Besuchern für die Registrierung zur Verfügung.

Von OZ