Bad Doberan

Den wohl sehnlichsten Wunsch aller Zimmervermittler und Ferienwohnungsvermieter fasst Anett Bierholz (51), Geschäftsführerin der Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder, in einem Satz zusammen: „Es soll wieder losgehen!“

Zwischen Graal-Müritz und Boltenhagen warten sie alle darauf, dass die Corona-Einschränkungen gelockert werden und endlich wieder Gäste kommen. Zumal, so erwartet es Anett Bierholz, auch die Mecklenburger Ostseebäder wieder vor einer Supersaison stehen. „Wir hoffen und wünschen deshalb, dass zumindest die Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern ab Ostern wieder anreisen dürfen“, sagt Bierholz.

Ferienwohnungen werden auf Vordermann gebracht

Damit spricht sie auch Denise Harder (40) aus dem Herzen. Gemeinsam mit vier Mitarbeitern, darunter ihr Bruder Sven Hermann (36), betreibt sie den Fewo-Point in Graal-Müritz. „Wir nutzen die Corona-Zeit, um die 40 von uns verwalteten und vermieteten Ferienwohnungen auf Vordermann zu bringen. Von uns aus können die Urlauber bald wieder Quartier machen“, meint Geschäftsführerin Denise Harder.

Und Sven Hermann, gerade von einem Termin mit Handwerkern in der ostseenahen Wohnanlage Strandpark zurück, bestätigt, dass die Unterkünfte bezugsbereit sind.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nachfrage nach den Wohnungen in dieser Anlage ist groß. Vor allem die Sommermonate stehen sie in der Gunst der Gäste ganz vorne. „Langsam wird es schwierig, in dieser Zeit noch einen Termin auszumachen. Doch wir sind immer bemüht, eine Lösung zu finden“, unterstreicht Hermann, der tagtäglich viele diesbezügliche Anfragen per E-Mail beantwortet.

Im vergangenen Jahr, so berichtet er, seien alle Wohnungen bis in den Oktober hinein belegt gewesen. Auch für das Jahresende habe es eine große Nachfrage gegeben. „Doch Corona macht da einen Strich durch die Rechnung“, bedauert Denise Harder. Dank der finanziellen Hilfe des Staates und der Kurzarbeiterregelung sei ihr Unternehmen bisher gut über die Runden gekommen, betont sie und schaut optimistisch in die Zukunft.

Ostsee-Service Boltenhagen betreut 500 Objekte

Auch für Heiko Subat (49), Geschäftsführer der Ostsee-Service Boltenhagen GmbH (Ossebo), ist der zuversichtliche Blick in die Zukunft gegenwärtig von besonderer Bedeutung: „Auch mein Unternehmen ist auf die Hilfe vieler Dienstleister angewiesen. Es muss jetzt vonseiten der Politik darum gehen, ihnen Zuversicht zu geben, dass am 1. Mai in die Saison gestartet wird. Wenn diese Unternehmen, von denen wir so abhängig sind, keine Perspektive sehen, ist es um die ganze Urlaubsbranche schlecht bestellt.“

Bislang ist die Ossebo GmbH relativ gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die ausgefallenen Einnahmen zum Jahreswechsel seien verschmerzbar, betont Subat. Zumal die Sommersaison äußerst erfolgreich verlaufen sei. Angesichts des Wegfalls von Auslandsreisen hätten so viele Urlauber wie selten Unterkünfte gebucht. „Wir betreuen etwa 500 Objekte zwischen Boltenhagen und Schwerin. Die waren immer voll“, betont der Geschäftsführer.

Auch für den Sommer 2021 hält er solch umfangreiche Buchungen für wahrscheinlich, da Reisen in die Welt weiterhin in großem Umfang nicht möglich seien. Die Zeit, bis die Gäste wieder anreisen, wird auch bei Ossebo gut genutzt. „Die Objekte wurden gründlich gereinigt, desinfiziert und wenn notwendig instandgesetzt“, sagt Heiko Subat.

Es gäbe ja schließlich ein „super Konzept“, dass es ermögliche, unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsregeln zu vermieten.“ Und damit meine er nicht allein seinen Betrieb, sondern alle Beherbergungsunternehmen in Boltenhagen und darüber hinaus, unterstreicht er.

Ferienhausvermittlung aus Bad Doberan rechnet mit Oster-Gästen

Die Bad Doberaner Ferienhausvermittlung K. D. Bartsch betreut 135 Ferienobjekte. „Unser Unternehmen ist unter anderem in Bad Doberan, Warnemünde, Nienhagen, Börgerende, Kühlungsborn, Rerik und Blengow vertreten“, umreißt Geschäftsführer Klaus-Dieter Bartsch (65) das Tätigkeitsfeld. Genug zu tun auch in Corona-Zeiten, wenngleich Kurzarbeit den Werktag derzeit begrenzt.

Klaus-Dieter und Marita Bartsch rechnen mit ihrer Ferienvermittlung zu Ostern mit den ersten Gästen. Sollten die Urlauber nicht kommen, werde es mit dem Unternehmen kritisch. Quelle: Werner Geske

An diesem Wintertag stapft er gemeinsam mit seiner Frau Marita (61) durch den tiefen Schnee, um in einem Ferienhaus am Parkentiner Weg nach dem Rechten zu schauen. Sauberkeit, Ordnung und Sanitäreinrichtungen werden überprüft, dort ein Stuhl gerichtet, hier ein Kissen gezupft und das Haus noch einmal durchgelüftet. Der Rundgang ergibt schließlich, dass alles so gut in Schuss ist, dass „Gäste sofort einziehen könnten.“ Das träfe ebenso für fast alle von ihnen betreuten Ferienwohnungen und -häuser zu, betont das Ehepaar.

„Wir stehen daher quasi in den Startlöchern und würden gerne bald wieder Urlauber empfangen“, sagt Klaus-Dieter Bartsch und rechnet dabei mit Ostern. Wenn es sich jedoch noch länger hinziehe, bis wieder Besuch empfangen werden dürfe, werde es kritisch. Doch sei er optimistisch, denn Buchungen für den Sommer gäbe es bereits sehr viele. „In der Zeit vom 24. Juli bis 15. August ist bei uns schon fast nichts mehr zu haben“, lässt er wissen. Wer daher noch lange warte, werde kaum eine Chance haben, weil der Gästeansturm mit dem des Vorjahres vergleichbar sei, setzt er hinzu.

Unterkünfte in Kühlungsborn sechs Monate geschlossen

„Das Jahresende war für uns eher unerfreulich. Wir hatten für diese Zeit unsere 220 Objekte vermietet und waren dann wegen der Corona-Sperre gezwungen, die eingegangen Zahlungen an unsere Kunden zurückzubuchen. Das war viel Arbeit für nichts“, denkt Steffen Sodan (56), Chef der gleichnamigen Ostsee-Ferienwohnungen in Kühlungsborn nur ungern zurück.

Bis heute seien wegen Corona die Urlaubsunterkünfte bereits im sechsten Monat geschlossen, stellt er fest. Solch eine Situation habe er in den 20 Jahren, die sein Unternehmen bestehe, noch nie erlebt. Er nennt als Stichworte umfangreiche Stornierungen, Kurzarbeit, Homeoffice, Überbrückungshilfen.

Steffen Sodan (56), Chef der gleichnamigen Ostsee-Ferienwohnungen in Kühlungsborn vermietet 220 Objekte. Quelle: Werner Geske

Selbst wenn Anfang des Jahrtausends die Vogelgrippe schon einmal dafür gesorgt habe, dass Urlauber ausblieben, sei die damalige Lage mit der gegenwärtigen nicht vergleichbar. „Dennoch stecken wir den Kopf nicht in den Sand, sondern sind mit unseren zehn Mitarbeitern intensiv dabei, die Saison vorzubereiten. Gegenwärtig zählen Reparaturen und Grundreinigung der Objekte zu den Tagesaufgaben.

Dabei sei es so, dass sofort Gäste empfangen werden könnten, wenn das wieder möglich sei, versichert Steffen Sodan. Er freut sich darüber, dass es an Anfragen nicht mangelt: „Der Sommer wird richtig gut gebucht. Wir gehen davon aus, dass alles so optimal läuft wie bis Oktober 2020.“ Voraussetzung dafür sei jedoch, dass die Urlauber zu Ostern, spätestens Himmelfahrt, anreisen dürfen.

Von Anja Levien