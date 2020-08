Graal-Müritz

Punkt 7.30 Uhr begann Freitagfrüh der Unterricht in der Ostsee-Grundschule Graal-Müritz. „Alle Kinder sind da, fröhlich und entspannt, das kann man in ihren Gesichtern sehen“, sagt Schulleiterin Christine Fechtner. 104 Mädchen und Jungen besuchen hier die erste bis vierte Klasse, neun Lehrer unterrichten an der Schule. „Alle sind sehr erleichtert und froh, dass es nun wieder losgeht“, erklärt Christine Fechtner.

Vor einer Woche war die Grundschule geschlossen worden, nachdem ein Schüler zunächst positiv auf Covid-19 getestet wurde. Alle Schüler, Eltern und Lehrer wurden für zwei Wochen in Quarantäne geschickt, etwa 200 Personen.

Am Donnerstagabend wurde die Quarantäne vom Landkreis aufgehoben, gleich am nächsten Morgen sollte der Schulbetrieb wieder starten. Die Corona-Infektion des Kindes hatte sich nicht bestätigt, das Probenmaterial war verunreinigt.

Fehlerhafter Corona-Test hat Konsequenzen

Der Corona-Fehlalarm an der Grundschule werde Konsequenzen haben, kündigt Landrat Sebastian Constien ( SPD) an. „Ob die Arztpraxis oder das Labor hierfür verantwortlich sind, das wird untersucht“, sagt Constien. Aufklärung verlangt auch Bürgermeisterin Benita Chelvier. „Mehr als die Hälfte der Eltern sind im Ort tätig, in der Gastronomie, in Hotels, unseren Kliniken oder Versorgungseinrichtungen“, erläutert sie. „Diese Arbeitskräfte fehlen natürlich gerade jetzt in der Saison, wenn sie mit ihren Kindern zu Hause bleiben müssen.“ Es sei wichtig, aus den Folgen zu lernen, „daher müssen wir wissen, woran es gelegen hat“, so Chelvier.

Nach nur vier Unterrichtstagen musste die Ostsee-Grundschule Graal-Müritz wegen eines Corona-Verdachts als erste Schule in Mecklenburg-Vorpommern schließen. Ebenso das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, nachdem drei Lehrer dort infiziert waren.

Die Grundschule in Graal-Müritz hat nach einem vermeintlichen Corona-Fall, der sich nicht bestätigte, wieder geöffnet. Quelle: Doris Deutsch

In Rostock waren bei vier schulpflichtigen Kindern einer Familie Corona-Infektionen nach einem Auslandsurlaub festgestellt worden. Die Familie, Mitschüler und einige Lehrer wurden in zweiwöchige Quarantäne geschickt, die beiden betroffenen Schulen aber blieben geöffnet. „Und das müssen wir genau prüfen, ob wegen eines Falls tatsächlich die gesamte Schule geschlossen werden muss“, fordert Bürgermeisterin Chelvier.

„Mehr als die Hälfte der Eltern sind im Ort tätig, in der Gastronomie, in Hotels, unseren Kliniken oder Versorgungseinrichtungen.“ Benita Chelvier, Bürgermeisterin in Graal-Müritz Quelle: Doris Deutsch

„Es war eine aufregende Woche“, blickt Schulsekretärin Sabine Kohlhoff zurück, die als Einzige in der Grundschule die Stellung hielt und als Angestellte der Gemeinde nicht in Quarantäne war. Ihr Telefon habe pausenlos geklingelt. „Alle Infos wurden schnell weitergegeben, die Kommunikation mit Eltern, Schulträger, Schul- und Gesundheitsamt habe bestens funktioniert.

Lehrerinnen packten Schulpakete für Erstklässler

Erst zum Abend hin, am Donnerstag um 17 Uhr, erhielt Schulleiterin Fechtner die Information, dass der Unterricht schon am nächsten Tag wieder zur normalen Zeit beginnen soll. „Aber wir sind gut vernetzt, haben das schnell organisiert“, sagt sie. Vor allem die Erstklässler freuen sich auf die Schule. 21 Mädchen und Jungen wurden in diesem Schuljahr eingeschult und mussten dann nach vier Tagen gleich wieder zu Hause bleiben.

Aber die Lehrerinnen hatten sich für die Quarantänezeit eine Überraschung ausgedacht. „Es wurden Schulpakete gepackt mit kleinen Heften für die ersten Striche, die sie zu Hause schon mal üben sollten“, verrät Rathauschefin Chelvier, die über die Gemeinde die Zustellung der Grußbotschaften aus der Schule übernommen hat.

„Bei einem Schulstart am Montag hätten alle gefragt, warum nicht schon am Freitag.“ Landrat Sebastian Constien Quelle: OVE ARSCHOLL

Warum der Schulstart so kurzfristig für den Freitag anberaumt wurde, dazu sagt Landrat Constien nur: „Am Montag hätten alle gefragt, warum nicht schon am Freitag.“ Der Corona-Verdacht habe sich nicht bestätigt, das haben Rostocker Rechtsmediziner mit weiteren Tests nachgewiesen. Es seien Fehler gemacht worden und die Verantwortlichkeiten dafür würden akribisch ermittelt. „Das Probenmaterial des Kindes war stark mit biologischem Material einer anderen Person verunreinigt, die tatsächlich Covid-19-positiv ist“, so Constien. Wo und wie es zur Kontamination der Probe kam, werde geprüft.

Bürgermeisterin Chelvier ist froh, „dass der positive Test negativ ausgegangen ist, allemal besser als eine Bestätigung“. Dennoch sei die Schulschließung eine große Belastung gewesen, vor allem für die Kinder und ihre Eltern, die in diesen Hitzetagen zu Hause bleiben mussten. Zusammen mit dem Landrat und Polizeichef Carsten Hofmann hatte Chelvier darum gebeten, die Privatsphäre der Betroffenen zu respektieren und besonnen miteinander umzugehen. „Die Situation ist für die gesamte Gemeinde sehr belastend“, so Chelvier. Nicht jeder habe verständnisvoll auf die Situation reagiert. Nach OZ-Informationen solle es vor allem in den sozialen Netzwerken „Anfeindungen“ gegeben haben.

Von Doris Deutsch