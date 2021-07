Kühlungsborn

Es ist Strandwetter, endlich! Doch einige junge Kühlungsborner zog es an den vergangenen Tagen gar nicht an den gut besuchten Ostseestrand. Sie hatten etwas anderes vor. Sie wollten der Skateanlage im Jugendzentrum (Juz) an der Asbeck ein neues buntes Antlitz verpassen und dabei gleich noch wertvolle Tipps für den richtigen Umgang mit der Farbspraydose mitnehmen.

Skaten und Graffiti gehört zusammen

Ein anderes Outfit als Graffitikunst hätte auch irgendwie nicht gepasst. „Skaten und Graffiti – das gehört einfach zusammen“, erklärte Linus Kalbitz. Der 21-jährige Urlauber aus Solingen hatte die Idee, der Anlage ein buntes Refresh zu verpassen und das mit einem Graffiti-Workshop für Jugendliche zu verbinden. Die Juz-Leiterin Viola Haefke konnte er schnell überzeugen. Für sie war es aber wichtig, dass die vorhandene Fläche nicht einfach übersprüht, sondern auch Teile des vorhandene Schriftzuges einbezogen werden.

Zur Galerie Die Skaterbahn am Jugendzentrum JuZ in Kühlungsborn hat ein neues farbenfrohes Antlitz bekommen. Es ist das Ergebnis eines spontan entstandenen Graffitti-Workshops für die Jugendlichen

„Vor drei Jahren haben schon Schüler unseres Schulzentrums die Flächen im Rahmen eines Kunstprojektes mit Graffiti gestaltet. Die haben das ganz toll gemacht. Aber leider wurde das dann im Lauf der Zeit an einigen Stellen sinnlos besprüht und beschädigt“, berichtet die Leiterin des Jugendtreffs.

Kein Verständnis für illegale Graffiti

Für illegale und oftmals sinnfreie Graffiti an öffentlichen wie privaten Objekten hat Linus Kalbitz kein Verständnis. „Viele solcher Sachen sind auch nicht gut gemacht, was meistens auch daran liegt, dass die Akteure unter starkem Zeitdruck und Stress zu Werke gehen, weil sie immer befürchten müssen, auf frischer Tagt ertappt zu werden. Bei so etwas hätte ich keine Freude“, meint der Solinger, der an der Uni Düsseldorf Philosophie und Soziologie studiert und mit Graffiti-Auftragswerken Geld verdient. „Wenn man den Auftrag erhält, ganz legal ein Graffiti zu schaffen, und dafür noch Geld bekommt, macht es richtig Spaß und man kann sich die Zeit nehmen, die man braucht“, argumentiert der Farbkünstler.

Die Farbe auf keinen Fall einatmen

An seinem Workshop haben an den vergangenen vier Wochentagen bis zu acht Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 teilgenommen, darunter drei Mädchen. Bevor diese selbst mit dem Farbspray hantieren durften, galt es erst einmal, die Basics zu lernen, bei denen es auch um Sicherheit und den Schutz der eigenen Gesundheit geht. Dazu gehört das richtige Halten der Farbsprüher (gerade und weg vom eigenen Körper), das Erkennen verschiedener Arten von Spraydosen, das Schütteln vor dem Gebrauch und vor allem zu vermeiden, dass beim Sprühen Farbe eingeatmet wird. Die jungen Kühlungsborner hatten die Grundregeln schnell verinnerlicht, dann auch ein paar Tricks von ihrem Lehrmeister erfahren und sich von Beginn an kreativ am Gestaltungsauftrag beteiligt.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das hat mir gefallen, wie sie mitgedacht und eigene Ideen eingebracht haben“, sagt Linus Kalbitz. So wollte er das Innere der Buchstaben des dreiteiligen Schriftzuges „JUZ SKATE PARK“ mit einem einfachen Farbverlauf versehen. Aber die Jugendlichen schlugen eine Farbgestaltung vor, die besser zu Kühlungsborn passt. Und so sind bei näherer Betrachtung des fertigen Werkes auch Strand, in Wellen angedeutetes Wasser und blauer Himmel zu erkennen.

Finley Klossek (13) hat Freude an der Gestaltung mit der Farbspraydose. Quelle: Rolf Barkhorn

Mit dem vierten Tag wurde der Workshop am Dienstag beendet, auch weil der Ostseeurlaub von Kalbitz zu Ende ging. Neu gestaltet wurde vor allem die Vorderansicht der Skaterbahn. Die Rückseite muss noch warten – vielleicht auf den nächsten Workshop. Vielleicht aber gestalten Finley Klossek und Dion Bauch die Rückseite eines Tages neu. Denn die beiden 13-Jährigen hatten besonders viel Spaß am Graffiti-Workshop im Juz.

Von Rolf Barkhorn