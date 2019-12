Bad Doberan

Karin Kolodzig ist verärgert. Schon wieder hat jemand ein Graffito an ihre Hauswand an der Severinstraße gesprüht. „Das ist riesengroß und nicht zu übersehen“, sagt sie und kann nicht nachvollziehen, warum das getan wird. „Wir hatten die Wand gerade erst weiß überstrichen gehabt.“ Jetzt müsse sie wieder in Baumarkt und Farbe holen. Die Versicherung würde den Schaden nicht übernehmen, Anzeigen bei der Polizei zu machen, hätten sie aufgegeben. „Wir können nichts machen.“ Glücklicherweise sei das Bild vom alten Kamp noch nicht besprüht worden. „Da haben wir immer Angst drum.“

Graffiti an Hauswänden, an der Ruine des Wirtschaftshauses und an Bushaltestellen sind in Bad Doberan keine Seltenheit. Täglich sei laut Bürgermeister Jochen Arenz ein Mitarbeiter des Bauhofes damit beschäftigt, diese zu entfernen. Mit Graffiti-Projekten im kommenden Jahr möchte er versuchen, diesen Vandalismus Einhalt zu gebieten. Die Polizei weist darauf hin, die Delikte zur Anzeige zu bringen.

Von Anja Levien