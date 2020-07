Heiligendamm

Das Grand Hotel Heiligendamm lädt am 30. Juli zum ersten „Small talk am Pool“ ein. Ab 20 Uhr sind dort der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre, Schriftsteller, Journalist und Moderator aus Deutschland, zu Gast.

Erstmals sind beide in Heiligendamm gemeinsam auf der Bühne live zu erleben und das vor der Kulisse des neuen Außenpools. Baden gehen wollen die beiden allerdings nicht, sondern in gewohnt scharfsinniger wie kurzweiliger Art miteinander plaudern, kündigen die Veranstalter an.

Es gibt nur noch wenige Restkarten. Tickets kosten 30 Euro und sind telefonisch unter 03 82 03 / 740 19 10 oder online. Für alle, die nicht dabei sein können, stellt das Grand Hotel Heiligendamm einen Live­stream zur Verfügung.

Von OZ