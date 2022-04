Heiligendamm

Die Strandbilder hängen an der Wand, Sitzkissen liegen auf der Couch, nur einige Kabel müssen noch verdeckt werden, doch die Einrichtung der Wohnungen in einem der drei neuen Häusern an der Kühlungsborner Straße in Heiligendamm ist fast abgeschlossen. Zwei Drittel der insgesamt 62 Wohneinheiten sind bereits von Mitarbeitern des Grand Hotel Heiligendamms bezogen. Hotelinhaber Paul Morzynski hat hier in den vergangene Jahren für rund zwölf Millionen Euro Wohnraum bauen lassen.

„Der Bedarf an Wohnungen ist da. Wir haben 250 Mitarbeiter im Grand Hotel, die Medianklinik hat 140 Mitarbeiter. Wer hier arbeitet, möchte vielleicht auch hier wohnen“, sagt Paul Morzynski. Die Nachfrage gibt ihm recht. Das Ostseebad Kühlungsborn liegt nur sechs Kilometer entfernt. Auch die dort beschäftigten Mitarbeiter benötigen Wohnraum.

Planungen für Wohnungen laufen seit 2017

2017 begannen die Planungen für die Mitarbeiterwohnungen, Morzynski erwarb das Grundstück an der Kühlungsborner Straße, das bis dahin brachlag. Im August 2020 erfolgte der Spatenstich für die drei weißen Häuser. 62 Wohneinheiten, von denen 36 geförderter Wohnraum ist, sind hier entstanden. Das heißt, in diesen finden Mieter mit einem Berechtigungsschein ein Zuhause.

Ein Gebäude wird als Boardinghaus vom Grand Hotel Heiligendamm betrieben und verwaltet. „Das ist zur kurzfristigen Vermietung an Mitarbeiter oder für Saisonkräfte“, erläutert Morzynski. Die elf ukrainischen Mitarbeiter, die das Grand Hotel jetzt einstellt, sollen hier ebenso temporär untergebracht werden. Die Wohnungen würden voraussichtlich in den nächsten vier Wochen bezogen. Sie sind komplett eingerichtet. Es gibt Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen.

In Heiligendamm sind 62 Mitarbeiter-Wohnungen entstanden. Paul Morzynski (l.) und Jens Hartinger schauen sich die Wohnungen an. Quelle: Anja Levien

Noch sind die drei Häuser nicht fertig, die Grünanlage ist noch nicht angelegt, die Parkplätze am Haus noch nicht markiert. „Wir haben eine Verzögerung von acht bis zwölf Monaten“, sagt Paul Morzynski, unter anderem durch Materialmangel. „Zurzeit ist die Nachfrage nach Handwerkern riesig.“ Unter den Häusern ist eine Tiefgarage mit 72 Stellplätzen entstanden. Bei der Architektur der Häuser wurde Wert darauf gelegt, dass sie sich an der Bäderarchitektur von Heiligendamm orientieren.

Bisher hatten die Mitarbeiter die Möglichkeit, in den Waldhäusern und in der Residenz Prinzessin-Reuß-Palais an der Prof-Dr.-Vogel-Straßen zu wohnen. Jetzt haben sie immer noch hotelnahen Wohnraum. „Das ist eine große Hilfestellung. Wohnraum ist in der ganzen Region ein knappes Gut“, sagt Susan Franke, im Grand Hotel für die Kulturveranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für die Mitarbeiter, die auch im Teildienst arbeiten, sei der nahe Wohnort ein Vorteil. Nicht jeder habe ein Auto.

Nachfrage nach Wohnraum in Heiligendamm hoch

„Wir haben deutschlandweit Anfragen nach Wohnraum“, sagt Jens Hartinger, Projektleiter für die drei Neubauten. Sie kämen von Arbeitnehmern, aber auch von Senioren. „Wenn man Heiligendamm beleben möchte, muss man auch Mehrfamilienhäuser bauen.“

Aufgrund der hohen Nachfrage kann sich Paul Morzynski vorstellen, ein viertes Haus mit Wohnungen zu bauen. Die Idee hat Jens Hartinger kürzlich im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Neben dem Heizhaus steht noch ein länglicher Flachbau, der im Besitz der Stadt ist. Auf dieser Fläche in unmittelbarer Nähe der Neubauten könnte ein viertes Haus entstehen, wenn die Stadt das Grundstück verkauft. „Wir würden den Ort weiter erschließen und Wohnraumbedarf decken“, so Jens Hartinger.

Eine Zustimmung dafür gab es vom Bauausschuss jedoch noch nicht. Bürgermeister Jochen Arenz merkte an: „Bei einem Verkauf ist ein städtisches Grundstück weg, welches derzeit nicht genutzt wird.“ Er stellte klar, dass er keine Eigentumswohnungen wolle.

Bastian Strahlmann sprach das Thema Erbpacht an. „Wir haben nicht mehr so viele Flächen.“ Bürgermeister Arenz erwiderte, dass man mit der Erbpacht jeden Investor vertreibe. Und auch Jens Hartinger machte deutlich, dass man sich dieses Modell nicht vorstellen könne.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausschussmitglieder wollen sich die Baracke und die Flächen im Mai vor Ort anschauen, um sich eine Meinung zu bilden.

Von Anja Levien