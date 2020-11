Die zweite Zwangsschließung in einem Jahr – und dennoch investiert das Grand Hotel Heiligendamm in Mitarbeiter und Gäste. Wohnungen sind im Bau und auch auf dem Hotelgelände ist etwas geplant. Wie sich das Resorthotel trotz Lockdown so etwas leisten kann, hat der Hoteldirektor der OZ verraten.