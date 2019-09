Grand Hotel Heiligendamm soll international werden

Heiligendamm

Das Grand Hotel Heiligendamm ist jetzt Mitglied der Global Hotel Alliance Discovery. Damit ist die Luxusherberge im ersten deutschen Seebad für internationale Gäste sichtbar. „Wir werden hier bei der Ultra Travel Collection gelistet und sind somit auf dem gleichen Level wie das Adlon in Berlin oder das Emirates Palace in Abu Dhabi“, sagt Thies Bruhn, seit 1. Mai General Manager des Grand Hotels.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist Thies Bruhn seinem Ziel für das Grand Hotel ein Stück näher gerückt: Er möchte es als Lifestyle-Fünf-Sterne-Hotel nicht nur in Europa, sondern weltweit positionieren. „Wir wollen als Hotel bekannt sein, das luxuriöse Gastfreundschaft in Europa anbietet.“

Mehr Internationalität im Grand Hotel

Mit dem Vertrag können international Synergien genutzt werden, um verstärkt sichtbar zu sein, sagt Bruhn. „Wir profitieren im Marketing und im Verkauf, weil wir darüber buchbar werden. Wir werden viel mehr internationale Gäste bekommen“, ist sich der Hoteldirektor sicher und sieht hier das Potenzial. „Bisher lag der Fokus mehr auf dem deutschen Markt.“

Das Grand Hotel Heiligendamm richtet sich unter der Führung von Thies Brun neu aus.

Thies Bruhn hat am 1. Mai die Geschäfte von Thilo Mühl übernommen. Der gebürtige Kieler hat Hotelfachmann gelernt, war anderthalb Jahre mit der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean auf See unterwegs, hat ebenso lange auf den Bahamas gelebt und gearbeitet. Seit 1990 arbeitete der 52-Jährige für die Kempinski-Hotels, zuletzt in Slowenien.

Das Grand Hotel Heiligendamm gehörte von der Eröffnung 2003 bis 2009 zur Kempinski AG. Für Thies Bruhn ist die Luxusherberge daher nicht unbekannt. „Das Ensemble ist einzigartig. Es gehört zu den schönsten Ressorthotels in ganz Europa“, sagt Bruhn. Paul Morzynski, der das Hotel 2013 aus der Zwangsinsolvenz kaufte, kennt er seit 20 Jahren, ist freundschaftlich mit ihm verbunden.

Umsatzrendite soll steigen

Das Hotel habe eine belebte Vergangenheit. „Es ist wichtig, dass Kontinuität reinkommt, deshalb habe ich mich auch für fünf Jahre verpflichtet.“ Er schätze Paul Morzynski als Unternehmer und als Menschen. „Aber er ist kein Hotelier, deshalb braucht er meine Hilfe.“

Das Grand Hotel mache gute Umsätze, auch Profit, erläutert Bruhn. „Aber die Prozente sind noch nicht da, wo sie hinmüssen.“ Eine Umsatzrendite von 30 Prozent müsse erreicht werden. Jetzt liege sie bei knapp 15 Prozent.

Mitarbeiter im Winter in die Berge

Eine Herausforderung sei dabei, Mitarbeiter zu generieren. „Wir müssen in der Hauptsaison für Mitarbeiter attraktiver werden.“ Dazu gehöre auch die Internationalität. Neues Angebot für die Angestellten: „Mitarbeiter, die wir einstellen, haben die Möglichkeit, im Winter im Kempinski St. Moritz oder Kitzbühel zu arbeiten.“ Denn während im Sommer an die 250 Mitarbeiter den Hotelbetrieb sichern, seien im Winter nur 170 notwendig.

Ob Kempinski perspektivisch das Grand Hotel Heiligendamm wieder übernimmt? „ Kempinski macht Management-Verträge. Das können wir uns im Moment nicht vorstellen und können wir uns unternehmerisch nicht leisten“, sagt Thies Bruhn. „Aber ich bringe mein Know-how mit und wir nutzen die Synergien.“

Golf und Polo – Grand Hotel setzt auf Sport

Der 52-Jährige hat eine Wohnung in der Orangerie bezogen. „Es ist in der Fünf-Sterne-Hotellerie wichtig, dass man vor Ort ist“, sagt der begeisterte Golfer, der diesen Sport noch mehr in der Region verankern möchte. „Der Golfplatz in Wittenbeck gehört zu den Top 20 in Deutschland. Ziel muss es sein, dass das Grand Hotel mal ein Golfturnier veranstaltet.“ Golfer würden die Nebensaison beleben, kämen schon im April und Mai.

Bevor es aber mehr um Golf geht, ist das Grand Hotel bereits Ausrichtungsort eines Polo-Turniers am kommenden Wochenende. Gespielt wird auf der Wiese vor dem Kurhaus. „Der Rollrasen wird dann am Montag neu verlegt“, sagt Thies Bruhn und lacht.

Das Polo-Turnier passt zum Ziel von Thies Bruhn. Für mehr Lifestyle hat er auch einen Vertrag mit BMW abgeschlossen. Drei Fahrzeuge können von den Hotelgästen kostenlos getestet werden. „Die Gäste sind begeistert“, sagt er.

Für die Gäste wird derzeit auch der Spa-Bereich des Hotels erweitert und ein Außenpool gebaut, 22 mal 9 Meter.

Eine Idee, die Thies Bruhn für Gäste und Einheimische umsetzen möchte: Ein Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Grand Hotels. Von der Orangerie bis zur Seebrücke sollen die Buden am Wegesrand stehen. „Interessenten können sich bei uns melden.“ An den Wochenende vom ersten Advent bis Silvester soll der Markt dann geöffnet sein.

Von Anja Levien