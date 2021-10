Groß Bölkow: Auf diesem Reiterhof gibt es Physiotherapie für Pferde

Groß Bölkow

Der Tierarzt hatte Luna schon fast aufgegeben. Die weiße Stute war ausgebrochen und hatte sich an den Äpfeln in Nachbars Garten überfressen. „Dann ist sie auf der Stallgasse umgekippt“, sagt Besitzerin Anne Ebert. „Der Tierarzt hat uns geraten, ihr eine Pause zu gönnen, sonst sollte ich sie zum Schlachter bringen.“ Doch das kam für die Pferdefreundin nicht in Frage. „Mein Herz und das meiner Tochter hängt an Luna, wir gehen andere Wege“, sagt sie. Begleitet werden Menschen und Tier dabei von Svea Serwiak-Lödel. Sie ist Pferdephysiotherapeutin. „Der Körper von Luna wurde derart übersäuert, bis die Muskulatur nur noch geschrien hat“, sagt sie. Fünf Jahre ist das jetzt her. Im nächsten Jahr will Tamira Ebert mit Luna wieder bei kleinen Turnieren starten. „Sie wird nie wieder große Springen machen können“, sagt Anne Ebert. „Aber sie läuft wieder locker unter dem Reiter und ist ein verlässlicher Partner für das Kind.“

Physiotherapie für Mensch und Tier

Damit das so bleibt, ist Luna in physiotherapeutischer Behandlung. Svea Serwiak-Lödel steht neben Luna und legt die Arme um ihren Hals. Mit den Fingerspitzen berührt sie ganz bestimmte Punkte am Kopf der Stute. Osteopathie wendet die Therapeutin auch an Lunas Rücken an – dort, wo die Muskulatur damals „zugemacht“ hat. „Wir wenden sanfte Techniken an“, sagt sie. „Ich kann einem Pferd ja nicht sagen, ,Ich tu dir jetzt kurz mal weh.’. Dann kriege ich die Antwort schnell und direkt.“ Aber auch bei der Behandlung von Menschen arbeite die Physiotherapie inzwischen feiner. Svea Serwiak-Lödel kann das beurteilen: „Ich behandle Pferd und Reiter“, sagt sie. Viele Methoden seien bei beiden anzuwenden. Angefangen hat sie mit Menschen, „dann hab ich Tiere angeschlossen, weil ich mit denen immer schon viel zu tun hatte.“ Ein anerkannter Beruf ist Pferdephysiotherapeutin nicht, die Ausbildung muss privat bezahlt werden. „Es gibt viele Quereinsteiger“, sagt Svea Serwiak-Lödel. Hunderte Stunden hat sie sich in die Anatomie der Pferde und unterschiedliche Behandlungstechniken vertieft.

Die Solekammer befindet sich am Ende des Stallgebäudes. Quelle: Cora Meyer

Solekammer für Lunge, Haut und Augen

Einige davon kann die Physiotherapeutin jetzt auf dem Pferdehof am Waidbach in Groß Bölkow von Yvonne und Martin Biemann anwenden. Besonders vielseitig ist die Solekammer. Als Biemanns den Stall 2019 neu aufgebaut haben, entstand die Idee, sie einzubauen. „mein Pferd hat im Frühjahr und Herbst immer Probleme mit der Umstellung“, sagt Yvonne Biemann. Dafür hatte sie früher ein mobiles Inhaliergerät. Weil auch viele Pferde im offenen Stall mit Husten oder Atemwegserkrankungen kämen, entschieden sie und ihr Mann sich dann aber, eine Solekammer anzubauen. „So etwas gibt es hier in der Gegend noch nicht“, sagt Yvonne Biemann. Durch ein Rohr in der Wand wird in den Raum sehr feiner Salznebel eingeleitet. Etwa eine halbe Stunde bleiben die Tiere darin stehen, bis die Kammer komplett vollgenebelt ist. Anschließend werden sie auf dem Reitplatz noch etwas bewegt. „Es geht darum, dass die Pferde einfach mal abhusten können“, sagt Svea Serwiak-Lödel. Die Sole sei auch für die Haut gut, helfe beispielsweise gegen Ekzeme und bei Augenerkrankungen. „Sie pflegt die Schleimhäute.“ Und bei gesunden Pferden lässt sich die Leistung steigern ,wenn die Lunge gut belüftet ist – ohne Doping. Dabei sei es wichtig, die erste und zweite Rippe zu lösen. Die Physiotherapeutin tut das, indem sie seitlich am Fell der Stute zieht. Die lässt das ruhig über sich ergehen.

Kim Gill (links) ist mit Dancer extra angereist und lässt sich von Silke Schmoller beraten. Quelle: Cora Meyer

Solarium und Reha-Boxen für Pferde

Yvonne und Martin Biemann haben in ihrem Stall auch ein Solarium für Pferde eingerichtet. Damit können sich die Tiere den Rücken bestrahlen lassen. Außerdem stehen zwei große Reha-Boxen zur Verfügung. Sie sind für Pferde gedacht, die vom Tierarzt kommen und weiterbehandelt werden müssen, beispielsweise mit Sehnenerkrankungen. „Die Boxen sind auch kameraüberwacht“, sagt Yvonne Biemann. Ergänzend zur Therapie, beispielsweise in der Solekammer, wird die Bemer-Decke verwendet. Sie soll die Durchblutung der kleinsten Gefäße verbessern. Das fördert die Regeneration und Entspannung – auch beim Menschen. Mitunter hilft es auch, Schmerzen zu lindern. „Bestimmte Krankheiten kriege ich nicht mehr weg, aber wenn die Stelle gut durchblutet ist, verschwinden die Schmerzen“, sagt Silke Schmoller. Sie ist Tierheilpraktikerin, Pferdephysiotherapeutin und -osteopathin. Zudem konnten dann die Wirkstoffe, etwa in der Solekammer besser dorthin transportiert werden, wo sie hinsollen. „Wichtig ist, dass es richtig angewendet wird“, sagt Silke Schmoller. Deshalb arbeitet sie mit Svea Serwiak-Lödel zusammen. Wenn sie gebraucht werden, kommen sie auf den Hof. Wichtig sei, dass die Halter ihre Tiere gut beobachten. „Pferde leiden ganz lange still“, sagt Svea Serwiak-Lödel.

Von Cora Meyer