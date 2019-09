Hohen Luckow

Bunte Wimpelketten hingen um die Alleebäumen bis nach Hohen Luckow. Blumen geschmückte Traktoren standen am Eingang zum Gut Hohen Luckow, bereit für den Konvoi nach Groß Bölkow über Matersen und Klein Bölkow. Das 750. Jubiläum von Groß Bölkow, Klein Bölkow und Hohen Luckow wurde am Sonnabend gefeiert. Außerdem das 700. Jubiläum von Matersen.

Zur Galerie Zahlreiche Fahrzeuge hatten sich dem Konvoi angeschlossen

Es sei wichtig, Segensbrücken zu bauen. „Deshalb habe ich Segenswünsche für dieses Jubiläumsfest und für die Zukunft unserer Dörfer mitgebracht“, sagte die Pastorin Gudrun Schmiedeberg der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Neukirchen in der Kirche zu Hohen Luckow. Gemeinsam mit Pastor Martin Kuhmlehn der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Buchholz eröffneten sie mit einer Andacht das Jubiläum. Eine metaphorisch gemeinte Brücke von Dorf zu Dorf soll es geben, die das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Umzug mit historischen Fahrzeugen

Nach der Andacht stieg die Pastorin auf eine Schwalbe die sie 1984 zu Konfirmation bekam und später verkaufte. Die Besitzer leihen sie ihr jedoch ab und an aus. Sie reihte sich in den Umzug mit Traktoren, Feuerwehrfahrzeuge, alten Mopeds, Fahrrädern und Trabi ein, der angeführt wurde von einem Polizeifahrzeug. Drunter befand sich auch ein Traktor, Baujahr 1965 John Deere Lanz, der einen Kartoffelroder aus dem Jahr 1969 zog: „Wir wurden angesprochen mitzumachen, Das ist doch eine schöne Sache hier“, sagte der Besitzer aus Hohenfelde, Maik Bronkal. Aus Klein Bölkow Ausbau stammte Henry Röske, der mit seinem besonders schön geschmücktem Trecker mitmachte, mit dem er sonst Heu einfährt: „Das ist doch Ehrensache, als Einwohner dabei zu sein“, sagte er.

Auf der Festwiese in Groß Bölkow sorgte Annett Brandt vom Bölkower Heimatverein dafür, dass alle Händler ihren Standort erhielten. Der Verein organisierte das Fest auch. Die Vorsitzende Solveig Eisenberg stand kaum still an diesem Tag, alle Veranstaltungen und Angebote galt es zu koordinieren. Um die 1100 Einwohner haben die Dörfer und es gab für Jung und Alt Musik, Spiel, Spaß und Tanz. „Wir versuchen immer, Händler aus der Region zu gewinnen“, sagte Annett Brandt. Zum Glück konnten die Verkäufer an diesem heißen Tag im Schatten stehen, während offene Zelte und Sonnensegel für die Festbesucher die große Hitze etwas abmilderten. Der Satower Posaunenchor spielte schon in der Kirche, dann auch noch auf dem Festplatz.

„Fest stärkt den Zusammenhalt“

„Dieses gemeinsame Fest ist so wichtig für alle Dörfer. Es stärkt den Zusammenhalt“, sagte Karin Holland, die das Gut Hohen Luckow verwaltet. „Wir hatten im Vorfeld schon eine Radtour durch alle Dörfer unternommen und werden jetzt an exponierten Stellen Bäumen pflanzen.“ Der Bürgermeister der Gemeinde Matthias Drese eröffnete das Fest: „Der Verein hat hier ordentlich was auf die Beine gestellt und für jeden ist etwas dabei“, sagte er. Pastor Kumlehn ließ drei Luftballons steigen auf denen „Glaube“, „Liebe“, „Hoffnung“ stand. Und auch wenn gerade der Glaube ein wenig Startschwierigkeiten hatte, so wurde es doch ein schönes und hoffentlich unvergessliches Jubiläumsfest für alle Beteiligten. „Danke an alle Unterstützer und Sponsoren“, sagte Annett Brandt. „Und am 16. November laden wir zum Kreativmarkt ein.“ Die Live-Bands „Roosters Farm“ und „Die drei Feuerherz(en)“ sorgten am Abend für einen schönen Ausklang.

Von Sabine Hügelland