Groß Bölkow

Der erste Adebar im Altkreis Bad Doberan ist da. Am 7. März ist der Weißstorch in Groß Bölkow eingetroffen. „Er blieb über Nacht und hat gleich am nächsten Tag mit dem Ausbau des Nestes begonnen“, freut sich Dr. Stefan Kroll, Storchenbeauftragter des Landkreises. „Einen Ring trägt er nicht“, sagt Kroll, „aber wir halten ihn für das Vorjahresmännchen.“

Anwohner hätten ihn sofort über die Ankunft des Vogels informiert, der mit stolzer, weißer Brust auf dem Horst thront. „Von der Müllhalde kommt er nicht“, erklärt Kroll, der Storch habe wahrscheinlich in einem guten Quartier in Frankreich oder Spanien überwintert. Ein Westzieher, der auf kürzerem Weg nach Hause kommt.

Nun saniert der Hausherr das Nest, in Erwartung seiner Störchin. „Eine Schwedin“, sagt Kroll, „sie wurde dort geboren und beringt.“ Sei aber dann in Norddeutschland abgebogen und seit 2019 mit ihrem Partner in Groß Bölkow zu beobachten. 2020 war das Weibchen am 14. März eingetroffen, das Männchen drei Tage später. Das Paar begann Ende März als erstes in der Region mit der Brut und zog zwei Jungstörche groß.

34 Senderstörche stehen unter Beobachtung

Kroll rechnet damit, dass in den nächsten zwei Wochen weitere Rotschnäbel eintreffen. 34 mit Sendern ausgestattete Störche, die Nord- und Ostdeutschland ansteuern, haben die Experten im Blick. „Vier davon sind wahrscheinlich tot“, sagt Kroll, „erschossen oder an Stromleitungen verendet.“ Wie Nahost-Überwinterer „Robert“: Der Senderstorch werde leider nicht im schleswig-holsteinischen Gribbohm ankommen, wie Kroll berichtet, das Tier sei Mitte Februar in der Türkei an einer frisch errichteten Mittelspannungsleitung verendet.

„Wir haben mit Blick auf die Senderstörche eine gute Rückkehrerquote.“ Stefan Kroll, Storchenbeauftragter im Landkreis Rostock Quelle: Ove Arscholl

Im Schnitt kämen 20 bis 25 Prozent der Störche nicht zurück. „Aber wir haben mit Blick auf die Senderstörche eine gute Quote an Rückkehrern“, erklärt der Experte. Er blickt „vorsichtig optimistisch“ ins Storchenjahr 2021. Die Bedingungen in Afrika seien gut gewesen. Viele Niederschläge in den Überwinterungsgebieten hätten für ausreichend Nahrung gesorgt. Und so schreitet der Frühjahrszug der Weißstörche voran.

Westzieher auf dem Vormarsch

Auf der Westroute sind schon drei Senderstörche wohlbehalten auf ihren Nestern im Norden eingetroffen. Störchin „Regina“ dürfte nach kurzer Rast in Nordost-Frankreich ihr Ziel in Hamburg-Vier- und Marschlande erreicht haben. Dagegen sei „Trunca“ bis jetzt noch nicht in Marokko abgeflogen. Kroll sieht die Ursache des verzögerten Aufbruchs in einer Beinverletzung aus dem Vorjahr. „Wer jetzt eintrifft, ist mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein Westzieher“, meint der oberste Schützer der Weißstörche in MV.

Die beiden besenderten Störche „Jonas“ und „Jan“, die im Nahen Osten überwintert hätten, rasten momentan gemeinsam auf einer Mülldeponie im europäischen Teil der Türkei, weiß Kroll. Wenn alles gut geht, werden sie etwa Mitte März ihr Ziel erreichen und ihre Brutplätze in Sachsen-Anhalt und Hamburg besetzen. Die ersten Afrika-Überwinterer hätten jetzt gerade Israel erreicht. Dort werde der Höhepunkt des Frühjahrszuges der Weißstörche in etwa sieben bis zehn Tagen erwartet.

Klapperstörche haben Nachwuchssorgen

Und dann werden zunehmend auch die Horste in MV bezogen. 659 Paare wurden 2020 landesweit gezählt. Im Altkreis Bad Doberan waren es 39. „2004 hatten wir noch über 90 Paare hier“, sagt Kroll. Doch seit 2008 stagniere der Nachwuchs. Zwei Junge pro Horst würden gebraucht, um den Bestand zu halten.

„In den letzten zwölf Jahren hatten wir im Schnitt 1,5 Jungtiere pro Nest“, erklärt der Beauftragte. Oftmals sei das Nahrungsangebot unzureichend, es war zu trocken oder zu nass. Bei den Starkregenereignissen im vergangenen Jahr seien in der Region zehn Junge in den Nestern umgekommen, weil sie unterkühlt waren und eine Lungenentzündung bekamen. Zumeist trifft es die drei bis fünf Wochen alten Störche.

An Storchenquartieren fehle es nicht, wie besorgte Bürger oft vermuten. „Wir haben genug unbesetzte Nester“, sagt Kroll, „von denen wir im März noch einige sanieren wollen.“ In der Hoffnung, dass sich auch die „Vagabunden“ hier niederlassen. Störche fangen erst mit vier Jahren an zu brüten. „Vorher ziehen sie in geselligen Trupps durch die Gegend und schauen schon mal nach einer Wohnung“, erzählt Kroll. „Dabei stänkern sie auch mal halbstark an besetzten Nestern rum.“ In Lambrechtshagen habe er 2020 im Mai/Juni solche Trupps mit vielen beringten Störchen auf Feldern entdeckt. Das stimme optimistisch, dass sie sich in nächster Zeit zur Brut in der Gegend niederlassen.

Webcam lässt Blick in Biestower Storchennest zu

Hautnah können Neugierige Störche im Nest in Biestow beobachten (stoerche-doberan.de). Die Biestower Storchen-Webcam läuft schon, obwohl die Rotschnäbel noch nicht angekommen sind. Im Vorjahr traf das unberingte Männchen am 14. März ein. „Der meldet sich zuerst immer im Zoo an“, verrät Kroll. „Wir nehmen an, dass er dort gebrütet hat, bevor er 2016 nach Biestow gezogen ist.“ Seit drei Jahren habe er die gleiche Frau, die übrigens Ring trägt. Sie wurde von einer Sponsorin, die den Dorfverein bei der Übertragung der Nestaufnahmen unterstützt, auf den Namen „Martha“ getauft. Zusammen haben die Biestower Störche 2020 vier Junge großgezogen.

Noch sind die meisten Störche auf dem Weg, legen bis zu 400 Kilometer pro Tag zurück, „wenn der Wind mitspielt“, sagt Kroll. Er hofft nun, dass bald wieder richtig geklappert wird in den Horsten der Region.

Von Doris Deutsch