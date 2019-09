Große Bühne für Kühlungsborns Tennis-Asse

Kühlungsborn/Berlin

4500 Mädchen und Jungen aus allen Bundesländern sowie weitere 8000 Kinder und Jugendliche aus Berliner Schulen laufen in das Berliner Olympiastadion ein – die große Eröffnungsfeier für das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ ist in vollem Gange. Mittendrin statt nur dabei sind auch Schüler des Schulzentrums in Kühlungsborn. Ein ganz besonderer Moment für die fünf Mädchen und sechs Jungs aus dem Ostseebad – im Juni hatten sich die jungen Tennis-Talente beim Landesfinale als bestes Team für die Wettkämpfe in der Hauptstadt qualifiziert.

„Kühlungsborn hält in Berlin die Fahne für Mecklenburg-Vorpommern hoch“ Rüdiger Kozian, Bürgermeister Kühlungsborn Quelle: Lutz Werner

4500 Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren messen sich in dieser Woche in 26 olympischen und paralympischen Sportarten mit den Besten der Besten aus ganz Deutschland. „ Kühlungsborn hält die Fahne für Mecklenburg-Vorpommern hoch“, sagt stolz Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos), der im Olympiastadion live vor Ort ist. „Dass unser Schulzentrum hier vertreten ist, ist vor allem auf die hervorragende Jugendarbeit im Tennisbereich zurückzuführen.“

Beste Bedingungen für Kühlungsborner Tennis-Elite

Hinzu komme, dass die Jugendspieler des Tennis Clubs Kühlungsborn alle das Schulzentrum besuchten und sich so die junge Tennis-Elite an einem Ort konzentriert habe, so Kozian. „Das ist für uns alle eine Ehre und Anerkennung“, sagt Sportlehrer Ralf Jänicke, der sich mit auf den Weg nach Berlin gemacht hat. „Schon cool, hier so viele andere Sportarten und Sportler zu erleben.“ Dabei schlagen sich die Kühlungsborner ganz gut: „Wir werden am Ende wohl um die Plätze 13 und 14 spielen“, glaubt Jänicke.

„Ein toller Erfolg“, meint auch der mehrfache Landesmeister Peter Fink, der den Tennis-Nachwuchs im Ostseebad trainiert. „Dass das alles so gut klappt, hätte ich selbst auch nicht gedacht. Das ist für alle eine riesen Erfahrung, und wenn sie dabei auch noch ein paar Spiele gewinnen – um so besser.“

Dabei ist das sportliche Ergebnis (fast) zweitrangig. „Ein toller Wettbewerb, der den Jugendlichen zeigt, dass Leistung Spaß machen kann“, meint Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Eröffnungsrede im Olympiastadion. „Hier kommen nicht nur Sportler unterschiedlicher Disziplinen zusammen, sondern auch diejenigen, die für Olympia sowie für die Paralympics trainieren.“ Das Miteinander bei den Wettkämpfen, die gegenseitige Rücksichtnahme – „das ist toll“, so Steinmeier. „Ich wünsche mir mehr Teamgeist, nicht nur im Sport, sondern in der ganzen Gesellschaft. Gewinnen ist wichtig, aber nicht alles.“

Viel olympische Sport-Prominenz bei Jugendspielen

Neben dem deutschen Staatsoberhaupt ist bei der Jubiläumsveranstaltung auch jede Menge Sport-Prominenz vor Ort: So entzündet etwa die zweimalige Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen während der Eröffnungsfeier das olympische Feuer, dazu sind die Olympiasieger Heike Henkel (Leichtathletik), Michael Groß (Schwimmen), Jonas Reckermann (Beachvolleyball) und Natascha Keller (Hockey) Jubiläums-Botschafter für 50 Jahre „Jugend trainiert für Olympia“.

1969 fiel ebenfalls im Olympiastadion der Startschuss zum ersten Bundesfinale, damals nur in der Leichtathletik und im Schwimmen. „Einmal ein Finale in Berlin zu erleben, ist für viele Sportler ein Traum“, meint Bundespräsident Steinmeier. „Ihr habt schon viele Hürden überwunden.“

Wenn die Kühlungsborner Tennis-Helden am Donnerstag aus der Hauptstadt zurück ins Ostseebad kommen, haben sie ganz sicher viele bleibende Erinnerungen an den weltweit größten Schulsportwettbewerb im Gepäck. Und eine gehörige Portion Stolz. Denn eines kann ihnen niemand mehr nehmen: „ Berlin, Berlin – wir waren in Berlin!“

Von Lennart Plottke