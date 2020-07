Neubukow

Der Neubukower Heinz-Dieter Klemm ist nicht nur in der Schliemannstadt als Frohnatur bekannt, denn der Elektriker, der immer noch in der Region unterwegs ist, hat oft einen flotten Spruch parat. Nicht von ungefähr ist der Mann ja auch jahrelang Präsident des Neubukower Carneval-Clubs gewesen und gehört heute noch immer, jetzt mittlerweile im Alter von 73 Jahren, dem Elferrat des NCC an. Doch am vergangenen Montagmorgen war plötzlich jeglicher Spaß für den fröhlichen Schliemannstädter abrupt vorbei.

„Das ist doch wirklich ein dicker Hund!“, sagt Heinz Klemm grimmig, bevor er gestern vor seinem Haus in Neubukows Wollenweberstraße rekapituliert, was ihm und seiner Frau Angelika hier in der Nacht vom Sonntag zum Montag passiert ist.

DRK-Transporter war in Treppe geknallt

Zur Vorgeschichte gehört, dass sich laut Familie Klemm im März in dieser Straße ein Lastwagen vom DRK selbstständig gemacht hatte, mit dem das Zeug aus den hiesigen Kleiderboxen des Roten Kreuzes abtransportiert werden sollte.

„Die Handbremse war nicht angezogen, da krachte er hier gegen und zerfuhr uns die Terrasse“, berichtet Heinz Klemm über das Missgeschick der Kleidersammler.

Nachdem eine Reparaturfirma gefunden war und das Kostenangebot stand, mussten vor dem Start des Baugeschehens natürlich die hier seit Langem platzierten großen Pflanzen und ihre Gefäße von der beschädigten Terrasse geräumt werden.

Da der Innenhof vom Anwesen der Klemms dafür zu klein ist, bat der Hausherr beim Roten Kreuz gegenüber, seine großen Pflanzpötte samt Gewächsen auf der anderen Straßenseite, ein paar Meter von der Fahrpiste entfernt, auf die Wiese neben den stadtbekannten Heinrich-Gronau-Gedenkstein stellen zu dürfen. „Selbstverständlich, das kannst du machen“, bekam er grünes Licht.

Große Mangrove und Oleander gestohlen

Dort standen dann die seit fast 20 Jahren an der Wollenweberstraße gewachsene Mangrove, zwei Oleandersträucher samt zweier großer Keramiktöpfe und einer länglichen, bepflanzten Schale rund vier Wochen lang – unbehelligt und tagsüber gut sonnenbestrahlt. Jetzt sind an ihrer Stelle nur noch ihre Abdrücke in der Wiese zu sehen.

Zur „Winterdeko“ waren die Töpfe noch komplett. Quelle: Klemm

Als er am vergangenen Montagmorgen den Fliesenleger für die Terrasse begrüßte, soll es ihm aufgefallen sein: „Ich sagte zum Fliesenleger, irgendwas stimmt hier doch nicht ... – jetzt muss ich meiner Frau was beichten.“ Und zu seiner Angelika gewandt, bat Heinz Klemm zunächst für den Fliesenleger um eine Tasse Kaffee, um ihr dann „etwas zu erzählen“.

In der Nacht vom vergangenen Sonntag zum Montag sollen Diebe alles, bis auf den größten Oleandertopf, hier abgeholt haben. „Den haben sie bestimmt nicht mehr in den Transporter reingekriegt“, mutmaßt Heinz-Dieter Klemm darüber, weil der größte Oleander zurückgelassen worden ist.

„Allein die grünen Keramikübertöpfe wogen selbst schon einen Zentner“, sagt der Mann weiter und erklärt, dass die Familie nach hinten raus schlafe. Aber auch die Nachbarn, die nach vorn hin ihr Schlafzimmer hätten, sollen nichts mitbekommen haben.

Da spaziert ein Straßenanwohner mit Hirtenhund an den Klemms vorbei und meint, dass Leute – „nachdem die Pflanzen wochenlang auf der Wiese standen“ – vielleicht gedacht haben könnten, die Töpfe seien alle ausrangiert worden.

„Nein, nein“, erwidert Heinz Klemm mit Nachdruck, dann hole man doch so etwas nicht nachts einfach ab: „Da fährt man höchstens tagsüber ran und fragt mal nach.“

Betroffener gibt Anzeige bei der Polizei auf

Wenn das Büro am Rathaus besetzt ist, wolle er deshalb den Diebstahl dann auch bei der Polizei melden, kündigt er an und tippt darauf, dass es jemand war, „der hier morgens Transporte durchfährt“.

Der Leiter des Bauhofes der Stadt, Ralf Winter, zaubert in seiner unverwechselbaren Art dem ärgerlichen Heinz-Dieter Klemm dann wieder ein Lächeln ins Gesicht. Er sagt zu ihm: „Mensch Heinz, deine Terrasse wird ja jetzt lange halten. Du stellst ja nun keine schweren Blumentöpfe mehr rauf.“

Für Neubukow sei diese Art von Diebstahl neu, schätzt Ralf Winter gegenüber der OZ dann wieder ernsthaft ein. Es gebe zwar Vandalismus und Vermüllung, aber solchen Diebstahl bislang nicht.

Von Thomas Hoppe