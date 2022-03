Bad Doberan

Bad Doberan steht auf und packt an – und mit den Menschen in der Münsterstadt viele weitere Nachbargemeinden. Sie alle sorgen sich um die vom Krieg in der Ukraine schwer getroffenen Menschen und wollen nur eines: helfen. „Ich denke, dass das selbstverständlich ist“, sagt etwa Andreas Jahncke, der im „normalen“ Leben unter anderem Chef des Doberaner Fußballclubs ist und gemeinsam mit der Stadt sowie vielen weiteren Unterstützern einen Hilfstransport in die Krisenregion organisiert hat. „Die Solidarität der Leute ist überwältigend.“

Voll bis unters Dach: Dieser Lkw mit 100 Kubikmetern Volumen wurde mit Hilfsgütern aller Art gefüllt. Quelle: privat

Mitte der Woche hatte Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) in den sozialen Netzwerken einen entsprechenden Aufruf gestartet – inklusive einer Liste mit den am dringendsten benötigten Dingen. Ob Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Windeln, Babynahrung, Konserven oder auch Schokolade: Binnen Minuten machten sich Dutzende Menschen daran, Kartons und Kisten zu packen sowie weitere Hilfe zu besorgen. „Aus der ganzen Region sind Leute gekommen, um zu helfen, aus Kühlungsborn, Neubukow, Nienhagen, Kröpelin, Rerik“, macht Arenz deutlich. „Ich kann gar nicht alle Orte aufzählen.“

Es hätten sich auch Pflegeheime, Kitas, Apotheken sowie viele Unternehmen und Organisationen beteiligt: „Das ging bis weit nach Mitternacht – ich kann gar nicht sagen, wie sehr uns diese Hilfsbereitschaft rührt.“ Gut 60 Helfer sorgten am Donnerstag und Freitag vor dem Vereinsheim des DFC dafür, dass all die angesammelten Waren und Güter auch einigermaßen geordnet auf die Fahrzeuge geladen werden konnten. „Wir haben einen kompletten Lkw mit 100 Kubikmetern Volumen mit Hilfsgütern gefüllt, dazu wurden noch ein Anhänger und zwei Transporter ebenfalls bis zur Decke beladen“, sagt Arenz. „Allein 300 Verbandskästen haben die Leute abgegeben.“

Bartenshagen-Parkentin ist mit im Boot

An der großen Aktion aktiv beteiligt ist auch die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin. „Es war der große Wunsch vieler Einwohner, möglichst schnell zu helfen“, erklärt Bürgermeister Tobias Priem (parteilos). „Die Logistik hat sich zunächst etwas schwierig gestaltet, aber nachdem wir uns mit Bad Doberan und Jochen Arenz verbunden hatten, hat das super gepasst.“ Allein sieben Leute hätten in seiner Gemeinde Pakete und Kisten sortiert, dazu habe auch die Freiwillige Feuerwehr das Vorhaben aktiv unterstützt, so Priem: „Insgesamt haben wir am Ende drei VW Crafter vollgeladen.“

Dazu wollten auch ganz viele Menschen hier vor Ort helfen, sagt Doberans Bürgermeister: „Es werden Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung gestellt, Leute bieten sich als Übersetzer an, schlagen Urlaube vor, Kinderbetreuung ist möglich, es gibt Arbeitsplätze – mehr als 60 Angebote sind bei uns schon eingegangen.“ Diese würden jetzt an den Landkreis Rostock weitergeleitet, so Arenz: „Dort wird dann alles Notwendige organisiert.“

Einer, den die Schicksale in der Ukraine ganz persönlich betreffen, ist Anton Tolstonoh. Vor gut sechs Jahren nach Deutschland gekommen, hat sich der Familienvater in Bad Doberan ein geregeltes Leben aufgebaut – und ist jetzt ständig in Gedanken bei seiner Familie. „Mein Vater wohnt nur 16 Kilometer vom Donbass entfernt, auch meine Schwiegermutter ist vom Krieg betroffen – es war klar, dass ich etwas tun musste.“

Ukrainer knüpft Verbindungen zu Hilfsorganisationen

Tolstonoh hatte in den vergangenen Tagen Verbindungen zu ukrainischen Hilfsorganisationen geknüpft – und wird als einer von sieben Mitfahrern die Spenden aus Bad Doberan auch direkt vor Ort übergeben. „Durch Polen soll die letzten Kilometer zur Grenze ein Korridor für die Hilfstransporte freigehalten und von polnischen Sicherheitskräften begleitet werden“, sagt Jochen Arenz. „An der Grenze zur Ukraine werden die Spenden von ukrainischen Hilfsorganisationen übernommen und unter Begleitschutz nach Lwiw transportiert.“ Von dort aus würden örtliche Hilfsgruppen unter Sicherung ukrainischer Soldaten die Hilfsgüter verteilen.

Auch dieser dicht bepackte Anhänger machte sich auf den Weg in die Ukraine. Quelle: privat

Angst habe er keine, sagt Andreas Jahncke, bevor er am Freitagnachmittag mit seinen Mitstreitern die gut 15-stündige Fahrt Richtung Osten antritt: „Klar schwingen immer ein bisschen Sorgen mit. Aber was gemacht werden muss, muss eben gemacht werden.“

Von Lennart Plottke