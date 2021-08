Großer Impfabend am Flughafen Rostock-Laage

Laage/Bad Doberan

Am kommenden Freitag veranstaltet das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage einen langen Impfabend. In der Zeit von 17 bis 23 Uhr können sich Impfwillige ohne Anmeldung impfen lassen. Verimpft wird das Vakzin von Biontech-Pfizer.

Die Idee zum Impfabend sei nach der sehr guten Resonanz zur langen Impfnacht am 16. Juli entstanden, sagt Carolin Lindemann, Sprecherin des Landkreises Rostock. Vor zweieinhalb Wochen hatte das Impfzentrum den Impfturbo gezündet: Weil sich zuletzt immer weniger Menschen gegen das Coronavirus immunisieren ließen, wollten die Ärztinnen und Ärzte Impfmuffel mit einer besonderen Aktion in den Airport locken und rund um die Uhr Impfwilligen den schützenden Piks verpassen – inklusive Extras.

Insgesamt 334 Menschen hätten sich in dieser Nacht am Flughafen impfen lassen, sagt Carolin Lindemann: „Das Angebot wurde von vielen genutzt, die es unter der Woche zu den regulären Öffnungszeiten nicht schaffen, mögliche Impftermine wahrzunehmen.“ Der Landkreis wolle mit dem Angebot des langen Impfabends auf diesen Bedarf eingehen, so Lindemann: „Termine für die zweite Impfung werden ebenfalls am Freitag ausgegeben – auch diese Zweitimpfungen finden zu späterer Tageszeit statt.“

Geimpft werden Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren – 16- und 17-Jährige müssen eine Impferlaubnis mitbringen.

Von Lennart Plottke