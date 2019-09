Das Grillhouse von Kristina Injighulyan in der Neuen Reihe in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) ist regionaler Sieger beim OZ-Dönerladen-Test. Abgestimmt haben in der Region Bad Doberan 604 Leser. 147 votierten für den Sieger. Nun kämpft das Grillhouse um den Titel „Beliebtester Dönerladen in MV“.