Großes Engagement im Ostseebad: Kühlungsborner sammeln für Ukraine

Kühlungsborn

Die Hilfsangebote für die Ukraine und die geflüchteten Menschen, die in der Region ankommen, sind nach wie vor sehr hoch. Im Ostseebad Kühlungsborn sind mehrere Initiativen gestartet.

Wie Mathias Borchert, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Kühlungsborn, informiert, sei innerhalb von vier Tagen eine gute Tonne Hilfsgüter für die Ukraine zusammengekommen.

„Die Mitglieder des Ökumenischen Gesprächskreises der Evangelischen Kirchengemeinde Kühlungsborn bepackten einen großen Anhänger mit haltbaren Lebensmitteln, Hygieneartikel für Frauen und Babys, Medikamente für Pflegeheime und Krankenhäuser und einen Gaskocher“, schildert Borchert. Dies sei nur durch eine „großartige Hilfsbereitschaft der Kühlungsborner und einer Großspende durch den Lions Club Kühlungsborn“ möglich gewesen. Edeka Hoffmann aus Kühlungsborn und die Linden-Apotheke leerten für die Aktion manche Regalbereiche, so der Pastor. Der Transport sei vom Christlichen Zentrum Rostock am Sonnabend in Richtung Ukraine gestartet.

Damit ist die Hilfe in Kühlungsborn nicht beendet. Am Donnerstag, 24. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde ukrainische Flüchtlinge, die in Kühlungsborn an ganz verschiedenen Orten eine Bleibe gefunden haben, zu einem ersten Begegnungsnachmittag in die Pfarrscheune, Schloßstraße 19, ein. „29 Erwachsene und 19 Kinder werden erwartet.“ Wichtig sei dabei, dass es zu Begegnungen unter den Geflüchteten komme, aber auch zu einem Gedankenaustausch mit den Einladenden. Die Kinder könnten sich über verschiedene Angebote freuen.

7000 Euro für medizinisches Material für Krankenhaus in Lviv

Auch der Rotary Club Kühlungsborn engagiert sich für die Ukraine. Bei einer spontanen Sammlung seien 7000 Euro für dringend benötigte Hilfsgüter in der Ukraine zusammengekommen, informiert Andreas Krüger vom Rotaryclub Kühlungsborn-Bad Doberan. „Die Spende fließt direkt an die Weihnachtspäckchenkonvoi der Organisation Round Table. Diese Organisation hat einen über Jahre etablierten logistischen Zugang nach Osteuropa und unterstützt bisher immer zu Weihnachten, Kinder in den entlegensten Winkeln Osteuropas, insbesondere in der Ukraine.“

Die Round Tabler hätten gute Kontakte zum Rotary Club Lviv International. „Die Rotarier dort pflegen eine Liste des dringend von den Krankenhäusern in Lviv benötigten medizinischen Materials. So kann gezielt das gekauft und geliefert werden, was wirklich benötigt wird.“

Am Freitag hatten Schüler des Schulzentrums Kühlungsborn ein Benefiz-Konzert veranstaltet und damit Spenden gesammelt. Am 2. April soll beim Müllsammeln Geld an die Caritas-Flüchtlingshilfe gehen.

Von Anja Levien