Großfeuer-Alarm in Kühlungsborn ausgelöst

Kühlungsborn

Am Montagmorgen um 8 Uhr war in Kühlungsborn und in der Umgebung Großfeuer-Alarm ausgelöst worden. Als die 20 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr des Ostseebades mit vier Fahrzeugen am Ort des Geschehens eintrafen, „qualmte es stark aus dem Erdgeschoss“ des betroffenen Hotels, wie vom Kühlungsborner Einsatzleiter der Wehr, Oliver Kupke, zu erfahren war.

Zudem waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bastorf, Wittenbeck, Bad Doberan und Neubukow im Ostseebad eingetroffen – konnten aber wieder umdrehen. „Was genau gebrannt hat, können wir auch nicht sagen. Wir haben bei unserem Eintreffen keine Flammen mehr gesehen“, erklärte Oliver Kupke weiter und verwies auf die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei, die nach der Lüftung des Einsatzortes durch die Feuerwehr ihre Arbeit aufnahmen. Nach OZ-Informationen soll die Rauchentwicklung vom Küchenbereich des Hauses ausgegangen sein.

Zuvor hatten die Kühlungsborner Feuerwehrleute mithilfe einer Wärmebildkamera das ganze Gebäude nach verdeckten Brandherden abgesucht – und keine gefunden. Gegen 11 Uhr war die Wehr des Ostseebades nach eigenen Angaben wieder an ihrem Standort an der Straße Zur Asbeck.

Von Thomas Hoppe