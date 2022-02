In Lüssow (Landkreis Rostock) hat es hat es am Dienstagvormittag einen Großbrand gegeben. Das Feuer brach in einem, als Heizhaus umfunktionierten, alten Stallgebäude eines Wohnhauses aus. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt nun die Brandursache.