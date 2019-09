So bereiten sich Retter in Kühlungsborn auf eine Öl-Havarie vor

Kühlungsborn

Am Bootshafen in Kühlungsborn ist aus einem Schiff in der Nähe der Tankstelle Öl ausgetreten. Außerdem hat ein Einsatzfahrzeug vor dem Strand Kraftstoff verloren. An die 80 Einsatzkräfte sind vor Ort – zum Glück nur zu Übungszwecken. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Doberan, Kühlungsborn und Graal-Müritz, das Technische Hilfswerk sowie Vertreter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StaluMM) und des Landkreises probten am Samstag gemeinsam den Ernstfall.

„Nach dem Hochwasser haben wir zum ersten Mal über eine solche Übung gesprochen“, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. Anfang Mai hätte man sich dann zusammengesetzt und über den Standort und das mögliche Szenario zu beraten. „Die Einsatzkräfte selbst haben heute erst konkret erfahren, was das Szenario ist.“

Zur Galerie Bei einer großangelegten Übung im Bootshafen Kühlungsborn probten Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr und Behörden das Vorgehen im Fall eines Unfalls mit Schadstoffen.

Alle arbeiten im Notfall zusammen

Es ginge auch darum, das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Akteuren zu üben und untereinander Vertrauen zu schaffen, sagt der Kreisbrandmeister. Dazu gehören auch die Stadt Kühlungsborn und der Bootshafen, die die nötige Infrastruktur zur Verfügung stellen.

„Erstmals ist bei einer solchen Übung auch eine Schwarz/Weiß-Einheit dabei, sagt Mayk Tessin. Das ist eine Dekontaminationseinrichtung.“ Sie besteht aus mehren hintereinander aufgestellten Zelten und wird den Rettungskräften im Rahmen der Übung demonstriert. Im Ernstfall gibt es hier ganz genaue Vorschriften.. In einer ganz bestimmten Reihenfolge müssen sich die Einsatzkräfte vor dem Eingangszelt entkleiden und werden grob gereinigt. Drinnen gibt es Duschen. „Das verschmutzte Wasser wird in speziellen Tanks aufgefangen und anschließend entsorgt“, sagt Lutz Klingbeil. Das gleiche gilt für die Kleidung. „Die Reinigung wäre so aufwendig, dass es günstiger ist, das neu zu kaufen“, sagt der Kreisbrandmeister. Das Technische Hilfswerk macht so eine Übung mindestens zweimal im Jahr, der Landkreis ist alle zwei Jahre mit dabei.

Verschiedene Hilfsmittel im Einsatz

Zunächst bringen die Retter am Einsatzort aufblasbare Ölsperren aus, um den Schadstoff an Ort und Stelle zu halten. „Bei so einem Vorfall ist es klar, dass das Öl innerhalb der nächsten 24, spätestens 48 Stunden an Land sein wird“, sagt Lutz Klingbeil, Dezernent für Wasser- und Bodenschutz im StaluMM. Währenddessen hätten die Retter Zeit, ihren Einsatz zu planen und zu organisieren. „Der wird dann in der Regel mehrere Tage, wenn nicht Wochen dauern.“ Die Sicherheit der Einsatzkräfte stehe an erster Stelle.

Zur Vorbereitung gehört auch, die nötige Ausrüstung für den konkreten Fall zu beschaffen. „Um den ausgetretenen Schadstoff genau zu bestimmen, werden Proben genommen und analysiert. Vom Ergebnis sei abhängig, wie die Einsatzkräfte vorgehen. „Wir können von den anderen Küstenländern alles anfordern, was wir an Technik brauchen, sagt Dörte Kolbow, Abteilungsleiterin für Naturschutz, Wasser und Boden im StaluMM.

Für das ausgetretene Öl im Hafenbecken setzen die Einsatzkräfte einen Mopmatic ein. Wie ein Staubwedel nimmt diese Kordel den Schadstoff auf, das Wasser bleibt an Ort und Stelle. Anders funktioniert der Skimmer, der vom Strand aus zum Einsatz kommt. „Er saugt das Öl von der Wasseroberfläche ab“, sagt Holger Kleine, der die dafür zuständige Einheit leitet. „Dabei wird jedoch mit den Schadstoffen auch Wasser abgesaugt“, sagt der Kreisbrandmeister. Es sei aufwendig, das wieder voneinander zu trennen.

„Die Bedingungen während der Übung waren gut“, sagt Lutz Klingbeil vom StaluMM. Die Sonne schien und der Zugang zum Wasser war ausreichend befestigt. Das werde im Ernstfall nicht immer so sein. Hinzu kommt: Wir sind im Ernstfall auf die Freiwilligkeit angewiesen, wir wissen ja nicht, wie viele zum Einsatz kommen“, sagt Mayk Tessin. „Aber in jedem Fall ist es wichtig, ruhig und überlegt zu handeln“, sagt Kreisbrandmeister Mayk Tessin. „Auch, wenn Menschen in Gefahr sind.“ Dazu sei eine solche Übung gedacht.

Von Cora Meyer