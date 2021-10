Neubukow

Der Jugendtreff Neubukow freut sich über eine großzügige Spende der Kirchengemeinde Westenbrügge. Kathleen Bönsch, Geschäftsführerin des Vereins Perspektive für Kinder und Jugend Neubukow, und Sozialarbeiter Mark Gerlitz erzählen von ihren zukünftigen Plänen mit dem Geld. Anja Rupp, Gemeindemitglied Westenbrügge, und Pastorin Margret Pörksen erklärten, weshalb die Spende an den Jugendtreff ging.

Die Kirchengemeinde Westenbrügge feierte Ende September das Erntedankfest. Bei diesem Gottesdienst werden jedes Jahr Spenden, das sogenannte „Erntedankopfer“ gesammelt. „Durch das Erntedankfest kommen mehr Spenden zusammen als sonst, da die Menschen dankbar für ihr Zuhause, Essen und Trinken, Kleidung und Frieden sind, und etwas zurückgeben möchten.“, erklärte Pastorin Margret Pörksen.

Die Kirchengemeinde entschied sich dafür, das Geld an keine große Organisation zu spenden, sondern an den Jugendtreff Neubukow. Denn dort seien die gespendeten 250 Euro besser aufgehoben, da sie sofort von den Kindern genutzt werden könnten. Bei größeren Unternehmen würde die Spenden eher untergehen, meinte Pörksen.

Fahrradwerkstatt für die Kinder

Die gesammelten Hilfsgelder werden komplett für die Jugendlichen genutzt. Da viele Kinder durch das Coronavirus oft zurückstecken mussten, möchte die Kirche durch finanzielle Mittel etwas wiedergeben.

Die Sozialarbeiter des Jugendtreffs haben auch schon einen Plan, was sie mit dieser großzügigen Spende machen wollen: Eine Fahrrad-Selbsthilfestelle soll errichtet werden. „Sie soll Materialien und Werkzeuge bereitstellen, so dass die Kinder mit eigenen Mitteln kleine Reparaturen an ihren Rädern tätigen können,“ sagte Sozialarbeiter Mark Gerlitz. Denn sehr viele der Kinder und Jugendlichen kämen täglich mit dem Fahrrad zum Jugendtreff. Mit der kleinen Werkstatt möchte der Jugendtreff für die Sicherheit der Verkehrsmittel der Schüler beitragen. „Ich helfe natürlich, wo ich kann bei den Reparaturen“, sagte Gerlitz.

Ungefähr 15 bis 20 Kinder und Jugendliche ab der 1. Klasse, aber auch 9.- und 10.-Klässler, kommen jeden Tag vorbei, um nachmittags dort zu essen, lernen, lesen und einfach ihren Schultag ausklingen zu lassen. Die Schüler verstehen sich untereinander, trotz der Altersunterschiede sehr gut, und es ist immer ein harmonisches Miteinander.

