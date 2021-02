Grundschüler brauchen Räume: Kröpelin bietet Bad Doberan Hilfe an

Kröpelin

Da wurde in Kröpelin besonders aufgehorcht, als die OZ Mitte Januar berichtete, dass der Bürgermeister Bad Doberans, Jochen Arenz, im Zusammenhang mit der akuten Raumnot seiner Schulen sagte: „Wir sind mit Kröpelin im Gespräch, ob man den Schulstandort wieder aufbauen kann.“

Immerhin stehen dafür am hiesigen Mühlenberg seit Jahren zahlreiche Unterrichtsräume bereit. Im Sommer 2007 hatte hier nämlich die modernisierte Regionale Schule Kröpelin auf Anordnung des Landkreises schließen müssen – nur die Grundschule konnte in einem Teil des Gebäudekomplexes den Unterricht fortsetzen.

Ziel: Regionale Schule wieder etablieren

Aber es gab immer wieder Versuche, den Regionalschulstandort zu reaktivieren. Auch derzeit heißt es zum Thema Schulstandort Kröpelin von Bürgermeister Thomas Gutteck: „Es ist der Wille der Stadt Kröpelin, unsere Grundschule zu stärken und natürlich auch erklärtes Ziel, hier wieder eine Regionale Schule zu etablieren.“

Nun stehen die Bad Doberaner offensichtlich vor einem großen Problem. Denn sie müssen eine zunehmende Zahl von Grundschülern aus ihrem Einzugsbereich unterbringen, für die aber bislang die Räume fehlen.

Große Schule mit viel Platz

„Da haben wir uns als Lösungspartner eingebracht, denn hier gibt es ja eine große Schule mit viel Platz“, sagt dazu Kröpelins Hauptamtsleiter Ingo Schultz.

So kamen die Kröpeliner in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem einladenden Bürgermeister der Münsterstadt, seinen ehrenamtlichen Amtskollegen aus Hohenfelde und Retschow sowie Vertretern des Landkreises zu einem Informationsgespräch darüber zusammen, wie es heißt.

„Dabei boten wir unsere Hilfe an, alles andere liegt ja erstmal nicht in unserer Hand“, erzählt Ingo Schultz weiter und erläutert, dass es zunächst ja um die Entlastung der Bad Doberaner Grundschulen gehe, um die Einschulungen zu ermöglichen. Dafür wäre allerdings eine Änderung der betroffenen Einzugsbereichssatzungen erforderlich.

In der Runde sei auch mal durchgerechnet worden, was es bedeuten würde, wenn Kinder nach Kröpelin statt nach Bad Doberan kämen: „Realistisch wären natürlich die Bereiche Steffenshagen und Reddelich, die ja fast schneller in Kröpelin sind als in Bad Doberan. Aber da spielen viele Faktoren eine Rolle. Schade, dass die beiden Bürgermeister nicht dabei waren.“

Als Minimalziel wird in Kröpelin eine Erweiterung auf dem Mühlenberg zur Orientierungsstufe (Klassen 5 und 6) gesehen. Die müsste zuvor vom Land bestätigt werden. „Das große Ganze wäre selbstverständlich, dass wir wieder eine Regionalschule bekommen könnten“, blickt der Hauptamtsleiter vorsichtig voraus, zumal in Kröpelin gerade die Planung von bis zu 99 neuen Eigenheimbauplätzen angeschoben wurde. Aber der Mann kalkuliert auch ein, dass ab Klasse 5 die Möglichkeit der freien Schulwahl eingeräumt wird.

Zu viele Kröpeliner Schüler fuhren ins Umland

Das war ja gerade Anfang der 2000er-Jahre eine Krux für den Fortbestand der damaligen Kröpeliner Regionalschule: „Wir hatten viele Schüler, die nach Bad Doberan, nach Kühlungsborn oder nach Rostock an private Schulen gingen“, erinnert sich der damalige Bürgermeister Kröpelins, Paul Schlutow. So hätte es zum Schluss nur noch neun Kröpeliner Kinder gegeben, die hier zum neuen Schuljahr in der Orientierungsstufe gestartet wären.

Bereits im Jahr 2004, als es noch 18 Anmeldungen für die 5. Klasse gab, war die Stadt mit ihrem Antrag einer Ausnahmegenehmigung gescheitert, wie auch mit einer anschließenden Klage vorm Schweriner Verwaltungsgericht gegen das Bildungsministerium.

Bereits als Kandidat für die Bürgermeisterwahl 2008 hatte der langjährige Leiter von Kröpelins Regionalschule (von 1990 bis 2007) , Thorsten Ruf, eine Chance zur Neueröffnung gesehen. Er erklärte damals in einem Interview: „Die Geburtenzahlen der nächsten Jahre erlauben es uns, mit Nachdruck um die Wiedereinrichtung einer weiterführenden Schule zu kämpfen.“

Doch der Erfolg blieb auch hier aus. Ebenso beim jahrelangen Versuch Kröpelins, in der Stadt eine Greenhouse-School, eine private weiterführende Schule, zu eröffnen.

Doberaner Gymnasiasten testeten bereits Unterrichtsräume

„Unsere Regionale Schule wurde damals renoviert und dann geschlossen – es muss doch nicht immer neu gebaut werden“, gibt Ingo Schultz heute zu bedenken und erinnert daran, wie „super reibungslos“ im Sommer 2019 Gymnasiasten aus der Münsterstadt vier große leer stehende Unterrichtsräume vorübergehend nutzten, weil ihr Gebäudeteil des Friderico Francisceums von Schimmel befallen war: „Wir hätten ihnen auch einen Chemie- sowie einen Physikraum zur Verfügung stellen und ein Computerkabinett herrichten können.“ Ende der 1990er war der Kröpeliner Schulkomplex für mehr als sechs Millionen Euro saniert und modernisiert worden.

Im Vorjahr hat der Kreis im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Gespräche mit Kröpelin geführt, wobei auch die Minimalzahl von 36 Schülern zur Sprache gekommen sein soll, die grundsätzlich für die Eingangsklassen einer Regionalen Schule erforderlich sind. „Aber unsere Kinder, die jetzt nach der vierten Klasse abgehen, haben doch gar nicht die Alternative, auch in Kröpelin bleiben zu können“, wirft Ingo Schultz ein.

Der 35-jährige Familienvater von zwei Kindern – sein Großer kommt im August in die Kröpeliner Schule – sagt: „Eine Orientierungsstufe würde hier schon Sinn machen, dann können die Kinder auch besser für sich entscheiden, wo sie hin möchten – nach der Sechsten wahrscheinlich besser als nach der Vierten. Ich finde, da gehören Kinder auch mit einbezogen.“

Von Thomas Hoppe