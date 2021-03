Rethwisch

Nachdem acht Schnelltests von Beschäftigten an der Conventer Schule in Rethwisch am Mittwoch positiv auf das Coronavirus ausfielen, lagen bis Donnerstagabend noch keine Ergebnisse der PCR-Tests vor. Demnach wird der Unterricht für die Klassen 1 bis 4 auch am Freitag untersagt. Eine Notbetreuung durch Vertretungslehrer werde laut Landkreis Rostock und Conventer Schule Rethwisch gewährleistet.

Über eine Quarantäne für Lehrer und Schüler werde laut Landkreissprecher Michael Fengler erst entschieden, wenn die Ergebnisse der PCR-Tests vorliegen. „Ein Schnelltest ist ein Indikator, muss aber immer erst durch einen PCR-Test bestätigt werden“, so Fengler.

Sollte eine Quarantäne notwendig werden, dauere diese 14 Tage. Ein negativer PCR-Test könne einen nicht aus der Quarantäne holen. „Er ist eine Momentaufnahme“, begründet Michael Fengler. Denn die Inkubationszeit betrage 14 Tage. So kann jemand nach einem negativen Test wenige Stunden später dennoch ansteckend werden.

Unterricht für Grundschule seit Donnerstag untersagt

15 Beschäftigte an der Schule waren am Mittwoch per Schnelltest getestet worden. Acht fielen positiv aus. Ob es sich bei den Beschäftigten nur um Lehrer oder auch anderes Schulpersonal handele, könne er nicht differenzieren, so Michael Fengler. Am Donnerstag war der Unterricht an der Grundschule bereits untersagt worden. Die fünften und sechsten Klassen sind nicht betroffen, weil sie auf dem Schulgelände räumlich getrennt sind. Die siebten bis zehnten Klassen befinden sich immer noch im Distanzunterricht.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Donnerstag 47 Neuinfektionen für den Landkreis Rostock gemeldet. Damit haben sich seit Pandemieausbruch 2479 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Woche zuvor waren 37 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Rostock derzeit bei 79,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner. Sieben Tage zuvor betrug sie 96,4. Ein weiterer Mensch starb mit dem Virus. Insgesamt gab es im Zusammenhang mit dem Coronavirus 74 Todesfälle im Landkreis.

Von Anja Levien