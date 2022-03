Grundstück und Gewerbe: Bad Doberan möchte die Steuern erhöhen

Bad Doberan

Gewerbetreibende und Hausbesitzer müssen in Bad Doberan künftig mehr Steuern zahlen. Die Stadt plant die Anhebung, die Stadtvertreter entscheiden am 31. März.

Betroffen sind dabei Land- und Forstwirtschaft mit der Erhöhung der Grundsteuer A, Grundstücksbesitzer durch den Anstieg der Grundsteuer B sowie Gewerbetreibende. „Seit 2008 wurden die Steuern nicht erhöht“, macht Bürgermeister Jochen Arenz deutlich. Es sei notwendig, die Hebesätze an die landesdurchschnittlichen Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden im Land Mecklenburg-Vorpommern anzupassen.

Reform der Grundsteuer beginnt 2022

Wie viel jeder Grundstücksbesitzer mehr zahlen muss, kann pauschal nicht gesagt werden. „Für das Haus wird vom Finanzamt ein Steuermessertrag festgesetzt. Der wird für jedes Haus individuell berechnet“, erläutert Steuerberaterin Antje Krüger aus Bad Doberan. Der werde als Grundlage für die Grundsteuerberechnung genommen. Bei der Erhöhung des Hebesatzes von 340 auf 430 Prozent würde ein Haus für eine vierköpfige Familie bei etwa 180 Euro mehr pro Jahr liegen.

Antje Krüger weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass der Steuermessbetrag in diesem Jahr für alle neu berechnet werde. Grund dafür ist die Reform der Grundsteuer. Seit 1974 würden Grundstücke nach ihrem damaligen Wert in der Grundsteuer veranlagt, erläutert Antje Krüger. Das müsse sich durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ändern. Bis zum 31. Oktober müsse die Feststellungserklärung gemeldet werden. Unter anderem müsse dafür der aktuelle Bodenrichtwert angegeben werden.

Damit solle dann die Grundsteuer ab 2025 erhoben werden. Spätestens dann müssten die Städte und Gemeinden noch mal auf ihre Hebesätze schauen, sagt Antje Krüger, denn die Gesamteinnahme bei den Grundsteuern für diese solle sich durch die Reform nicht erhöhen.

Bad Doberan plant Mehreinnahmen von 280 000 Euro für Grundsteuer B

Stimmen die Stadtvertreter von Bad Doberan der geplanten Erhöhung zu, würde die Stadt laut Jochen Arenz bei der Grundsteuer A etwa 5000 Euro mehr einnehmen, bei der Grundsteuer B etwa 280 000 Euro, bei der Gewerbesteuer seien es 120 000 Euro.

„Wenn wir die Hebesätze nicht an den Landesdurchschnitt anpassen, bekommen wir weniger Schlüsselzuweisungen vom Land“, nennt Jochen Arenz einen weiteren Grund für die Erhöhung. Er selbst finde bei den Wertzuwächsen, den die Grundstücke in den vergangenen Jahren erhalten haben, die Erhöhung moderat.

Von Anja Levien