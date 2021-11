Güstrow

Das Gurkenglas und die Ketchupflasche werfen Verbraucher im Landkreis Rostock ab Januar 2020 in Behälter des Entsorgungsunternehmens Alba Nord GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es nach einer Ausschreibung vom Landkreis Rostock den Auftrag für die Glasentsorgung erhalten.

Dafür werden ab kommender Woche rund 800 neue Glascontainer an 280 Standorten im ehemaligen Landkreis Güstrow aufgestellt. Das dauere voraussichtlich bis Anfang Januar. Im restlichen Kreisgebiet blieben die bisherigen Container unverändert stehen.

Alba ist bereits seit 2011 für die Entsorgung der Leichtverpackungsabfälle (gelbe Tonne) sowie seit 2016 für die Sammlung von Papier/Pappe/Karton im Landkreis Rostock verantwortlich. „Wir freuen uns, dass wir mit unserer zuverlässigen Entsorgungsleistung und unserem Angebot überzeugen konnten“, so Ralf Drexler, Geschäftsführer der Alba Nord GmbH.

„Ab Januar 2022 fahren wir das Glas – rund 6800 Tonnen pro Jahr – dann von unserem Standort in Kavelstorf ab, lagern es bei uns zwischen und liefern es im Anschluss an verschiedene Verwerter, so dass es wieder recycelt werden kann.“ Der bisherige Entsorgungsrhythmus bleibt unverändert.

Während des Containertauschs kann es dazu kommen, dass an einigen Standorten kurzfristig kein Container vorhanden sein wird, informiert das Unternehmen weiter. Dieser Zustand soll maximal wenige Tage andauern.

„Während dieser Zeit bitten wir die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises, ihre Glasabfälle zum nächstmöglichen Container zu bringen oder für ein paar Tage nochmal mit nach Hause zu nehmen und dann später zu entsorgen“, so Drexler.

Dies gilt besonders für den Jahreswechsel: „An Silvester fällt natürlich besonders viel Glas an – da bitten wir jetzt schon um Verständnis, sollte nicht jeder Standplatz mit Containern im gewohnten Maße ausgestattet sein.“

Für Fragen rund um die Entsorgung von Glasabfällen können sich die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises auch per Telefon über die kostenlose Hotline unter 0800 / 22 32 555 oder per E-Mail an disposition-kavelstorf@alba.info wenden.

Von Anja Levien