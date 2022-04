Güstrow

Ein zweijähriges Kind wurde wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Güstrow am Mittwoch wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt, konnte dann aber in der Obhut der Eltern bleiben. Das berichtet die Polizei.

Demnach kam es gegen 20.51 Uhr zu einem Schwelbrand eines Holzbalken zwischen zwei denkmalgeschützte Mehrfamilienhäusern in der Domstraße. Vermutlich wurde der Balken durch ein Abflammgerät, das zur Unkrautbekämpfung benutzt wurde, in Brand gesetzt. Etwa fünf Stunden später wurde der Rauch im Kinderzimmer im ersten Obergeschoss entdeckt.

Kriminalpolizei ermittelt

Bei der Brandbekämpfung mussten mehrere Türen der Gebäude notgeöffnet werden. Zudem erfolgte ein Wanddurchbruch durch die Feuerwehr, um weitere Glutnester auszuschließen. Dadurch kann ein Geschäft aktuell nicht mehr genutzt werden.

Insgesamt ist durch den Brand an beiden Gebäuden ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Insgesamt war die Freiwillige Feuerwehr Güstrow mit 25 Kameraden sowie einem Rettungswagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

