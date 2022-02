Vorder Bollhagen

Seit dem 1. Januar ist das massenhafte Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht per Gesetz verboten. Wie die Zukunft der ökologischen Hühnerzucht aussehen könnte, ist jetzt schon auf dem zur Jagdfeld-Gruppe gehörenden Gut Vorder Bollhagen zu sehen. Laut Gutsleiter und Diplom-Agraringenieur Johannes Lampen sei der Betrieb in Norddeutschland bisher der Einzige, der seine Bio-Legehennenhaltung komplett auf Hennen umgestellt hat, die aus einer ökologischen Zucht stammen und sowohl Ei als auch Fleisch können.

Hintergrund: Bis 2022 sind jährlich rund 45 Millionen männliche Küken in Deutschland kurz nach dem Schlüpfen routinemäßig getötet worden. Für Brütereien sind sie unwirtschaftlich, weil männliche Küken keine Eier legen und auch nicht so viel Fleisch ansetzen. Mit dem Verbot der Tötung würden in der konventionellen Hühnerzucht jetzt am neunten Tag der Brut mittels der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung das Geschlecht des Tieres im Ei festgestellt, erläutert Johannes Lampen. Ist es ein männlicher Nachkomme, werde das Ei entsorgt. Nach 21 Tagen schlüpft ein Küken. „Am 9. Tag ist der Embryo aber schon voll ausgebildet.“

Auf dem Gut Vorder Bollhagen wurden und werden die männlichen Nachkommen bereits großgezogen, geschlachtet und als Bruderhahn verkauft. Aber: „Die Produktion ist doppelt so teuer“, macht Lampen deutlich. Denn die männlichen Küken lebten länger, um ausreichend Fleisch anzusetzen und benötigten dadurch mehr Futter.

Neue Rasse „Coffee Cream“

Das Gut setzt daher jetzt auf das sogenannte Zweinutzungshuhn. „Wir können Hennen züchten, die den Anforderungen des ökologischen Landbaus und der Gesellschaft erfüllen“, sagt Lampen. Also Hennen, dessen weiblicher Nachwuchs Eier legt und männlicher Nachkomme ausreichend Fleisch ansetzt. Dafür arbeitet das Gut Vorder Bollhagen mit der Ökologischen Tierzucht gemeinnützige GmbH (ÖTZ) zusammen, die auf dem Geflügelhof Jens Bodden forscht und züchtet, von dem das Gut die Tiere bezieht. So seien drei Rassen miteinander gekreuzt worden, aus der nun die Rasse „Coffee Cream“ entstanden ist. „Das Ziel ist es, nachhaltig ökologisch sinnvolle Legehennen zu züchten. Wir haben hier die Hühnerhaltung der Zukunft.“

Sechs mobile Legehennenställe mit 1625 Legehennenplätzen betreibt das Gut Vorder Bollhagen für die Direktvermarktung im Gutsladen und für einige Gastronomiebetriebe, wie das Hotel Adlon in Berlin und das Grand Hotel in Heiligendamm. Zwar werde die neue Rasse weniger Eierleistung erzielen, dafür gebe es dann aber mehr Ertrag bei den Hähnen. Wer mehr zum Thema Zweinutzungshuhn wissen möchte, kann sich im Gutsladen Vorder Bollhagen informieren.

Von Anja Levien