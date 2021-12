Gut Vorder Bollhagen spendet Eier und Kartoffeln für Tafel-Kunden

Vorder Bollhagen

7500 Eier und 3000 Kilogramm Kartoffeln hat das Gut Vorder Bollhagen in diesem Jahr an den Verein Tafel Bad Doberan und damit an die Tafel-Kunden in Bad Doberan und Kröpelin gesponsert.

„Wir sind ständiger Partner der Tafel. Da gibt es keine Saison“, sagt Nikolaus Jagdfeld von der Jagdfeld-Familiengruppe, die unter anderem das Gut Vorder Bollhagen betreibt. Die Kunden hätten das ganze Jahr Bedarf und „uns ist wichtig, dass die Lebensmittel aus der Region kommen“.

Die Tafel Bad Doberan ist auf Spenden angewiesen. Neben den Lebensmittelspenden auch auf finanzielle, um Benzin, Fahrzeugreparaturen, Hygieneartikel, Müllsäcke und weiteres finanzieren zu können. Mit der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr Spenden für ein neues Kühlfahrzeug für den Verein. Jede Spende zählt.

Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung: IBAN: DE87 1305 0000 0201 2345 99 BIC: NOLADE21ROS Empfänger: Verein Tafel Bad Doberan Betreff: Helfen bringt Freude 2021. Die Spender werden in der OZ namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Von Anja Levien