Gute Chancen für Eispavillon auf dem Kleinen Kamp

Bad Doberan

Ein Eispavillon auf dem Kleinen Kamp, wie es ihn jahrelang in Bad Doberan gegeben hat: Der Wunsch vieler Einwohner und auch Gäste könnte bereits in diesem Frühjahr Realität werden. „Wenn alles gut läuft, kann der Pavillon schon im Mai eröffnen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Ich bin zuversichtlich, dass die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am 24. Februar einem entsprechenden Beschlussvorschlag zustimmen.“

„Wenn alles gut läuft, kann der Pavillon schon im Mai eröffnen.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Demnach soll auf dem Kleinen Kamp eine Fläche von 40 Quadratmetern für eine ganzjährige Betreibung eines Eispavillons verpachtet werden – für die Dauer von mindestens zehn Jahren. „Das gibt sowohl der Stadt als auch dem Pächter Planungssicherheit“, macht Arenz deutlich.

Potenzieller Betreiber aus Bad Doberan

Der jetzige Bewerber aus der Münsterstadt, der noch nicht öffentlich genannt werden will, habe sein Interesse mehrfach bekundet: „Der vorgeschlagene Pavillon inklusive kleiner Terrasse wurde mit der unteren Denkmalbehörde vorabgestimmt – die Genehmigung wird in Aussicht gestellt.“ Zum Sortiment sollen neben Eis auch Kaffee, Waffeln und Crêpes gehören. Knackpunkt bisher: die begrenzte Zeitspanne. „Eine Betreibung war nur von Mai bis September genehmigt“, erklärt Arenz. „Das war für viele potenzielle Betreiber ein echter Hinderungsgrund.“

Der beliebte Eispavillon musste Anfang 2017 seinen Platz auf dem Kleinen Kamp räumen. Quelle: Lennart Plottke

Vor der umfassenden Umgestaltung des Areals am Alexandrinenplatz im Jahr 2017 musste der beliebte Eisverkauf seinen Platz nach 25 Jahren räumen. 2018 hatte die Stadt einen Ideen- und Anbieter-Wettbewerb für einen neuen Eiskiosk auf dem Kleinen Kamp ins Leben gerufen: „Fünf Eisproduzenten aus der Region wurden angefragt, lediglich einer reichte einen Vorschlag ein– und der war aus denkmalrechtlicher und auch gestalterischer Sicht nicht annehmbar.“ Auch der Kiosk des „Café Dampf“ vom Doberaner Bahnhof hatte seinen Betrieb im vergangenen Jahr wieder eingestellt.

Knackpunkt: aufwendige Erschließung

Bereits im Oktober 2019 bekundeten die Mitglieder des Bauausschusses ihr grundsätzliches Interesse, einen Pachtvertrag für die ganzjährige Betreibung eines Eispavillons auf den Weg zu bringen. Das erfordere aber deutlich größere Aufwendungen, hatte Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung, deutlich gemacht: „Weil es sich hier dann nicht mehr um einen sogenannten ‚fliegenden Bau‘ handeln würde, muss es eine ganz andere Erschließung geben – unter anderem wären auch denkmalrechtliche Genehmigungen notwendig.“

Und: Im Boden gebe es nach der Umgestaltung des Kleinen Kamps keine Versorgungsanschlüsse für Wasser und Abwasser mehr – dazu müsste der Platz wieder aufgerissen werden. „Das ist eine große Schweinerei“, findet Bürgermeister Arenz deutliche Worte. „Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen, wer das damals veranlasst hat.“

Eine jetzt notwendige Erschließung werde vom Pächter und der Stadt getragen: „Denn auch wir haben eine ganze Menge davon, wenn es hier wieder Anschlüsse für Trink-, Abwasser und Strom gibt.“ So könne man etwa bei der Kulturnacht oder dem Weihnachtsmarkt von der verbesserten Infrastruktur profitieren, ist Arenz überzeugt: „Das alles dient auch dazu, die Innenstadt weiter zu stärken.“

Stadtvertretung: 24. Februar, 18.15 Uhr, Ratsaal, Rathaus, Severinstraße 6, Bad Doberan

Von Lennart Plottke