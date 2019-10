Gute Stimmung auf dem Garagenflohmarkt in Althof

Althof

Das schöne Wetter ließ scharenweise Gäste ins beschauliche Althof pilgern. Dort fand am Sonnabend der schon zur Tradition gewordene Garagenflohmarkt auf Höfen, in Einfahrten, Garagen und Carports statt. Veranstaltet vom Verein Althof nahmen viele Einwohner daran teil. Überall dort, wo bunte Luftballons hingen, gab es die Möglichkeit, ein Schnäppchen zu machen.

Gleich zu Beginn hatte Alexandrea Bachmann mit Familie und Freunden Kulinarik sowie Flohmarktartikel anzubieten. „Es macht uns allen Spaß“, sagte sie. Torsten Eichstädt bot sehr gut erhaltene Fahrräder an, auch eins der inzwischen sehr beliebten Miniklappräder, die gut ins Auto passen – alles zum kleinen Preis. Bei Edith Poweleit und ihrem Mann gingen vor allem CDs und technische Sachen über den Verkaufstisch. Ihr Mann ist Bastler und da kommt einiges zusammen.

Michelle Michel (l.) und Greta Eichstädt mit den Rädern, die auf dem Garagenflohmarkt in Althof verkauft wurden. Quelle: Sabine Hügelland

Bei Lilo Schröder wurden unter anderem Spiele aus DDR-Zeit nachgefragt. Der bekannte Magier Till Frömmel zauberte an diesem Tag zwar nicht, dafür unterstützte er seine Mutter, denn er stammt aus Althof. Sein selbst entworfenes Kartenspiel gab es jedoch auch. Uta und Ralf Steinke verkauften am meisten Werkzeug, Schrauben und Nägel. Ralf Steinke gehört zu den Gründungsmitgliedern des Althöfer Vereins, der den Flohmarkt ins Leben rief und sehr schnell Freunde fand.

So kommen die Gäste auch aus Rostock wie Elvira und Frank Schumann. „Der Ort selbst gefällt uns so gut und die Stimmung hier ist auch toll.“ Aranka Leingang, Kröpelins Gemeindediakonin, machte ebenfalls mit: „Die interessanten Gespräche, die sich an solchen Tagen ergeben, das gefällt mir am besten.“

Mehr lesen

So war der erste Trödelmarkt in Bad Doberan

Von Sabine Hügelland