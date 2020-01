Schmarl

Philina ist glücklich: Die Elfjährige hat ein neues Fahrrad. Gekauft auf der Fahrradmesse am Wochenende in Schmarl. „Mein altes Rad ist ein Babyrad“, erzählt die Schülerin, dann steigt sie auf ein schickes blaues Fahrrad und braust auf dem 1200 Meter langen Parcours in der Hansemesse davon. „Das ist toll, hat sieben Gänge“, kommt Philina ganz begeistert zurück. Versuche von Mutter Anika Mack und Oma und Opa, noch weitere Räder auszuprobieren, schlagen fehl. „Ich möchte genau das“, sagt das Rostocker Mädchen. Und so wird das nachträgliche Familienweihnachtsgeschenk gekauft.

Mit E-Bike von der Messe heimgekehrt

Viele der insgesamt rund 10 000 Besucher der Doppelmesse VIVA Touristika und Fahrrad Rostock vom 17. bis 19. Januar sind mit neuen Fahrrädern wieder heimgekehrt. „Vor allem E-Bikes haben die Gäste aus der Halle geschoben“, hat Frank Baumann, Projektleiter der Messe, beobachtet. Die Stände der Fahrradaussteller hätten sich bis gestern zusehends geleert, mit guten Messerabatten wurde so manches Schnäppchen erstanden. „Die Händler sind sehr zufrieden, haben gut verkauft“, berichtet Baumann zum Abschluss. „Die Branche boomt, immer mehr Leute steigen auf’s Rad um“, erklärt Detlev Mathew, Vertriebsleiter im Bike Market, der auf der Messe nur E-Bikes präsentiert. Er zeigt ein schickes Mountainbike mit Motor, selbst Rennräder gäbe es schon motorisiert. „E-Bikes sind längst weg vom Rentnerbonus“, sagt Mathew.

Zur Galerie Bei der Messe „Viva Touristika“ und der „Messe Fahrrad Rostock“ konnten die Besucher in Wohnmobile klettern, Fahrräder testen und viel sehen an den Ständen und auf Bühnen und Leinwänden.

Auf der Reisemesse gleich nebenan reicht das Angebot von Pauschalreisen im In- und Ausland, Kuren und Kreuzfahrten über abenteuerliche Individual­reisen bis hin zu Camping­ferien und barrierefreien Reisen. Ein Hingucker in der Hansemesse ist der Bus mit einem Dachzelt, in den die Besucher klettern können. Daltus-Reisen bietet mit diesem Gefährt Aktivreisen für kleinere Gruppen abseits der üblichen Touristenrouten an.

Wohnmobile finden reges Interesse

Reges Interesse finden auch die Wohnmobile. „Wir haben noch einen Oldtimer von 1991“, erzählt Frank Stassewski, der mit Kindern und Eltern gerade einen Wohnanhänger besichtigt. Am Wochenende sei die Familie häufig mit dem Wohnanhänger unterwegs. Birthe Brunnlieb und Tom Poppe machen es sich in einem Wohnmobil gemütlich und staunen, was es alles so gibt. Fahrer- und Beifahrersessel können zum Tisch herum gedreht werden. „Und hier kann man noch einen weiteren Schlafplatz runterklappen“, sagt Poppe. Ans Kaufen, denken die Freunde aus Rostock noch nicht, „aber gucken kann man ja mal“.

Horst und Petra Rosenberger sind „Weltenbummler im Rollstuhl“, wie sich die Berliner selbst nennen. Am Stand „Rollis on Tour“ sind sie Ansprechpartner für Betroffene, die wie sie durch die Welt reisen wollen. „Und das wird gut genutzt“, freuen sich die Rosenbergers. Das Paar berichtet zudem in Vorträgen von ihren Reiseerlebnissen in Südafrika und Nepal.

Flüge von Laage stark nachgefragt

Mit einem breiten Angebot an Busreisen, Flugreisen, Aktivreisen und Kreuzfahrten zu mehr als 100 Destinationen weltweit, zählt PTI Panoramica zu den erfolgreichsten Reiseanbietern in den neuen Bundesländern. Auf der Messe seien vor allem Flüge von Rostock-Laage das große Thema, verrät Janina Weidemann vom Reiseveranstalter Panoramica, der mit drei Prozent Messerabatt lockt. „Aber auch Hochsee- und Flusskreuzfahrten werden gut nachgefragt“, sagt die Reiseexpertin. Schon jetzt gebe es Anfragen für 2021. „Finisch Lappland ab Laage, das gibt’s nur in den Winterferien und da buchen die Kunden schon für das nächste Jahr“, erzählt Weidemann.

100 Aussteller auf Doppelmesse Rund 100 Aussteller aus allen Urlaubsbranchen präsentierten sich vom 17. bis 19. Januar in der Rostocker Hansemesse auf der Doppelmesse „Viva Touristika“ und „Messe Fahrrad Rostock“. Fahrradfans konnten aus einer breiten Palette von Marken und Modellen wählen und die Räder auf einem 1200 Quadratmeter großen Parcours Probe fahren. Rund 10 000 Besucher erlebten die Messe, so viele wie auch im Vorjahr. 2021 soll der Outdoorbereich erweitert und noch mehr Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt werden.

Von Doris Deutsch