Spriehusen

Eine Urlaubsreise führte die Familie Liebs eine Woche lang immer mal wieder durch Spriehusen. Den Hamburgern entging nicht, dass es in diesem Dorf ein besonders interessantes Gebäude gibt, das von der Straße aus gut zu sehen ist.

Haus stand 30 Jahre leer

„Meine 18-jährige Tochter meinte: Lass uns mal googeln.“ Ihre Neugier wuchs. „Lass uns mal hinfahren, sagte sie“, berichtete Thoralf Liebs. Mannshohe Brombeerhecken versperrten den Eingang – 30 Jahre lang lag dort alles brach. Die jetzigen Besitzer sind verliebt in das alte Gemäuer. Wie sonst ist es zu erklären, dass sie sich ein derart marodes Gebäude „aufhalsen“? „Unser Ziel ist, das Gutshaus zu erhalten“, sagte er.

Zum Thema „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“, fanden sich schon mit Beginn des „Tag des offenen Denkmals“ mehr als 50 Interessenten, die das Haus besichtigen wollten. Immer mehr rückten nach. Damit hatte Hausherr Thoralf Liebs nicht gerechnet. Er holte Kuchen, Kaffee, Tassen, Teller. Baute auch Bänke und Tische auf und gab dann ausgiebig Auskunft über Spriehusens marodes Schmuckstück.

Umfangreiche Führung Innen und Außen

Coronabedingt konnten immer nur sieben Besucher hinein, was viel Wartezeit erforderte. Trotzdem harrten die meisten nach der sehr ausführlichen Führung, die um das Haus herum ging, aus. Das Innere allerdings offenbarte, was noch vor den Liebs liegt: eine Riesen-Baustelle mit Tücken.

Thoralf Liebs (Mitte) erklärt Gästen wie Hans Albert Kruse aus Neubukow (rechts), dass er noch Kontakt zu den Nachfahren des alten Gutsbesitzers hat. Quelle: Sabine Hügelland

Die Besucher kamen aus Wismar und Umgebung. Unter ihnen befand sich auch der an Geschichte interessierte Neubukower Hans Albert Kruse. „Ich war vor 30 Jahren das letzte Mal im Haus. Aber es ist krass, wie der Zustand ist. Ich dachte, er sei besser“, sagt er. „Ich hörte, dass viele der heutigen Gäste nun jährlich vorbeikommen wollen, um die Entwicklung mitzuverfolgen“, sagte Kruse.

Seit einem Jahr gehört der Familie Liebs der zehnachsige Putzbau mit Mittelrisalit auf hohem Gewölbekeller. Spriehusen wurde als Lehngut im Jahre 1390 zum ersten Mal erwähnt. 1653 findet sich in einer Kirchenakte die Bezeichnung als Hof. 1852 erhielt das Gutshaus einen neogotischen Stil. Ein Verweis daraufhin existiert als Jahreszahl im Wappen über dem Eingangsbereich. Der Umbau erfolgte durch den Architekten Heinrich Thormann.

Familie Nölting letzte Besitzer bis Kriegsende

Von 1835 bis Kriegsende befand es sich im Besitz der Familie Nölting. Danach wurde es Kindertagesstätte, Konsum, LPG-Küche und Wohnhaus. 2012 begannen mit neuen Besitzern einzelne Sanierungsarbeiten, die kurz darauf abgebrochen wurden. Die Besitzer verschwanden. Zwölf Eigentumswohnungen sollten entstehen.

Die vorherigen Besitzer haben viel gepfuscht. Die Katastrophe entdeckte jetzt der Neue. Quelle: Sabine Hügelland

Leider vernichteten sie historische Fenster und den alten Prachtputz. „Sie kaschierten, aber sanierten nicht“, sagte Thoralf Liebs und zeigte den Besuchern, was er meint. Über morsche Balken wurden Gipskartonplatten verlegt, auch der Schwamm einfach wegkaschiert. Das böse Erwachen für die Wohnungsbesitzer hätte nicht lange auf sich warten lassen.

Gutshaus soll wieder hergestellt werden

Thoralf Liebs möchte das Gutshaus wieder herstellen. „Bis zur Rente habe ich mir Zeit gegeben“, antwortete der 54-Jährige auf die Frage, wie lange er mit dem Bau rechne.

„Uns wurde geraten, die Hände davon zu lassen“, erklärte Thoralf Liebs den Anwesenden. „Ich bin Mediziner, meine Frau auch. Wir haben also beide keine Ahnung von baulichen Dingen.“ Es gibt keine herrschaftlichen Räume mehr, dafür sehr viele Schäden. Aber die Familie fing Feuer für das gute Stück Geschichte und möchte es retten. „15 Fachleute rieten mir davon ab. Einer sagte: Ich bin nicht entsetzt, sondern sehr entsetzt“, so Liebs. „Es gab Leute, die wollten mir stattdessen ihre Häuser verkaufen.“

Im Gutshaus Spriehusen macht sich der Hausschwamm breit. Die Besucher hörten aufmerksam zu, was Thoralf Liebs (rechts) über die Sanierungsmaßnahmen zu berichten hatte. Quelle: Sabine Hügelland

Hausschwamm erschwert Arbeiten

Hausschwamm in diversen Varianten macht sich an vielen Stellen breit. Zu verdanken auch einem Leck im Dach. Die Terrasse an der Rückfront beseitigten die neuen Besitzer bereits, weil ihnen dazu geraten wurde. „Da kam viel Wasser rein und nährte den Schwamm“, sagte Liebs. Um die 100 Tonnen Erde galt es wegzubewegen. Das ursprüngliche Schieferdach wurde in DDR-Zeiten durch Wellasbest ersetzt und muss nun fachmännisch entfernt werden.

„Hier gab es kein Wasser, Abwasser, Heizung, nichts.“ Nun existieren eine Pellet-Zentralheizung, fließend Wasser, Toilette sowie eine Dusche für die Familie, die in Hamburg wohnen bleibt, das Haus aber als Urlaubsdomizil haben möchte.

Gesucht werden Informationen über das Haus

„Wer noch Informationen zum Gutshaus hat, mit dem würde ich gern in den Kontakt treten. Das würde uns sehr helfen bei der Rekonstruktion“, sagte Thoralf Liebs. Ein Nachfahre vom einstigen Besitzer Nölting stellte ihm leihweise Fotos zur Verfügung, die am Sonntag zu sehen waren.

Familie Liebs packt es an. Ohne Förderungen wird es aber wohl in Zukunft nicht gehen.

Von Sabine Hügelland