Bad Doberan

„Wenn es der Obrigkeit genehm ist, kann sie jetzt den Markt eröffnen“, las Torsten Schellin am Sonnabend von seiner Schriftrolle ab. Da war der Himmel noch klar, und die Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer des Doberaner Klosters noch guter Dinge. Doberans Bürgermeister Jochen Arenz sprach angeregt mit einigen der rund 50 Händler an der Klosterruine – bis er durch sintflutartige Ergüsse, Blitz und Donner jäh gestoppt wurde.

Drei verschreckte Schafe auf der Weide kuschelten sich dicht aneinander, und auch die regionalen Kunsthandwerker, Gärtner und Gastronomen rückten unter ihren Zelten zusammen. Gerade noch ließen sich Peter Heuer, Monika und Egbert Bogner vom „Sensenmann“ – Diplom-Ingenieur Lars Lange – erklären, wie gedengelt wird, da rauschten auch schon die Wassermassen vom Himmel. Beherzt griff Egbert Bogner zu einem Sensenstil, um das Zeltdach zu stabilisieren, damit es nicht wegfliegt.

Bei einigen Ständen war Land unter

Gegenüber standen zwei Ziegen mit dem Händler unter einem Dach. Ihre Kunstwerke hatte Heidrun Klimmey sicherheitshalber wieder eingepackt und ihre Schuhe ausgezogen, denn nach dem Guss war die Wiese ein kleiner See. Einige Stände überlebten das Unwetter nicht. „Schade, dass so Lücken entstehen – aber nichts zu machen“, bedauerte Rainer Finck, Organisator für den Marktbetrieb. Der Punzer Frank Tieze aus Konow wird sich wohl ein stabileres Zelt besorgen, ließ er wissen.

Zur Galerie Doberaner Klostermarkt geht nach Gewitter und Starkregen wie geplant weiter

Bei den Spinnerinnen in der Ruine wurde das Wasser mit dem Besen heraus befördert. Unmittelbar nach dem Guss drehte sich das Schweinchen-Karussell gleich wieder, Flüssiges und Herzhaftes wurde genossen – so, als wäre nichts gewesen. Die Besucher strömten zu Fest – und das auch noch in Scharen am Sonntag. „Ein großes Lob geht an die Damen des Klostercafés“, sagte die Rostockerin Gabriele Mischorr. „Sie haben uns Schutz gewährt – das fand ich toll.“

Mit dem Markt-Erlös soll die Ruine des Wirtschaftsgebäudes, das 1979 Opfer einem Brand zu Opfer fiel, wieder ein Dach erhalten.

Sabine Hügelland